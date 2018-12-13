الان تتابع اليماني: أي تلكؤ في إطلاق سراح المعتقلين نحمل مسؤوليته للأمم المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إنه تم “الاتفاق على فتح ممرات آمنة لإنهاء آخر مظاهر الانقلاب في تعز”.

وأضاف اليماني، في تصريحات، أنه “لم يتم التوصل لاتفاق بشأن التفاهمات الاقتصادية بسبب التعنت الحوثي”.

وتابع: أي تلكؤ في إطلاق سراح المعتقلين سنحمل مسؤوليته للأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه “لا ينبغي التفكير في جولات مشاورات جديدة إن لم ينفذ اتفاق هذه الجولة”.