شاهد أهم صورة تم إلتقاطها خلال مشاورات السويد

وصف مراقبون ونشطاء سياسيون، الصورة المصافحة بين وزير الخارجية، رئيس وفد الحكومة الشرعية، ياسر اليماني، ورئيس وفد ميليشيا الحوثي الإنقلابية، محمد عبدالسلام، بإنها أهم صورة تم إلتقاطها خلال أيام المشاورات التي أنطلقت الخميس الماضي .
وتداول الناشطون لصورة اليماني وهو يصافح محمد عبدالسلام، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتريس، وبجانبهم وزيرة الخارجية السويدية .
وجاءت هذه المصافحة عقب الإتفاقات التي تمخضت عن المشاورات التي إحتضنتها السويد بين الشرعية والإنقلابيين برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث .
وفي الصورة يتبادل اليماني وعبدالسلام المصافحة دون أن تكون على وجه الأخير الرضا على الإتفاقات التي تمخضت عنها المشاورات .
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