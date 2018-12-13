فيضان لذيذ.. الشوكولاتة غطت شارعاً كاملاً في ألمانيا وطوارئ لمواجهتها

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

© Sabq News قدمت بواسطة

شهد أحد الشوارع في غرب ألمانيا فيضاناً من النوع اللذيذ، حيث غطى سيلٌ من الشوكولاتة السائلة أحد الشوارع، الأمر الذي استدعى تدخل رجال الإطفاء لجرف الشوكولاتة إلى جانب الطريق، والعمل على وإزالتها. ما الذي حدث؟

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، استدعي رجال الإطفاء في مدينة فيرل غرب ألمانيا؛ لمواجهة حالة طارئة استثنائية بعد أن تسربت كميات كبيرة من الشوكولاتة السائلة في أحد شوارع المدينة.

وقال متحدث باسم وحدة الإطفاء في المدينة إن الحادث وقع مساء الاثنين الماضي؛ نتيجة امتلاء أحد الخزانات بمصنع لإنتاج الشوكولاتة السائلة عن آخره حتى فاضت الشوكولاتة وتسربت، وأضاف المتحدث: "تسرب نحو طن من الشوكولاتة إلى فناء المصنع ومنه إلى الشارع".

وطوق رجال الإطفاء الشارع وجرفوا الشوكولاتة لجانب الطريق. كما استخدموا الماء الساخن والمشاعل لإزالة ما تبقى بين الشقوق والثقوب، قبل استدعاء شركة نظافة متخصصة لإزالتها من الطريق.

وتابع المتحدث: "رغم الحادث المؤسف فإن يوم الميلاد لن يكون دون شوكولاتة في فيرل".

من جانبه، قال رئيس الشركة ماركوس لوكي، إن المصنع عاود العمل أمس الأربعاء، وإن هذا الحادث لو وقع قبيل يوم الميلاد "كان يمكن أن يكون كارثة".

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