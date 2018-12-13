شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "اقتراحات البرلمان" يطالب باستبعاد قيادات المحليات غير المؤهلين للحد من الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التنمية المحلية، بشأن معايير وضوابط اختيار رؤساء وقيادات الوحدات المحلية علي مستوي الجمهورية.

وقال "العادلي"، لـ"الخليج 365"، إن أى قيادة في المحليات لابد أن تكون ذات كفاءة ولديها القدرة على التفاعل مع مشكلات المواطنين وإيجاد حلول لها، وأن تكون مهيئة ومؤهلة لتطبيق نظام اللامركزية والمشاركة في تحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب أن هناك فساد منتشر في المحليات وقيادات ذات أيادي مرتعشة بعضهم لا يستيطعون اتخاذ قرار، مما يترتب عليه تعطل مصالح المواطنين وإهدار المال العام، مطالبا بضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وتفعيل الأكاديمية الخاصة بتأهيل وتدريب العاملين في المحليات، واستبعاد أي قيادة لا تصلح أو ثبت عليها ارتكاب أي جرائم، وأن تكون هناك معايير واضحة وشفافة لاختيار القيادات .