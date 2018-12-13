شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم البرلمان ينعى الكاتب الصحفى إبراهيم سعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، ببالغ الحزن الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم سعدة، الذى توفى أمس، مشيرًا إلى أنه كان صحفيًا ومهنيًا من الدرجة الأولى ونجح فى قيادة مؤسسة أخبار اليوم وتتلمذ على يديه كبار الكتاب والصحفيين . وتقدم "حسب الله " بخالص العزاء للجماعة الصحفية، متوجها بالدعاء إلى الله عز وجل بأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته ومحبيه وذويه الصبر والسلوان .

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