مؤتمر الهلوكوست يُخرج مناهضي التطبيع مع إسرائيل للاحتجاج في مراكش

خرج، مساء أمس الأربعاء، العشرات من مناهضي التطبيع للاحتجاج على احتضان مدينة مراكش لمؤتمر دولي حول “الهولوكوست، والتراجيديات الكبرى عبر التاريخ”، معتبرينه “خادم للصهيوينة عبر ما يسمى بمحرقة “الهولوكوست”، ويراد منه التغطية على طبيعة الكيان الصهيوني الإرهابية، وطمس ذاكرة الأجيال”.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات تندد بتنظيم المؤتمر الدولي لـ”الهولوكست” في مدينة مراكش، بحضور كل من مستشار الملك محمد السادس “أندري أزولاي”، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “إدريس اليزمي”، ورئيس الرابطة المحمدية للعلماء، “أحمد العبادي”، فضلا عن وزير التربية الوطنية “سعيد أمزازي”، وسابقه رشيد بلمختار.

وسبق للمركز أن أصدر بلاغا تنديديا بالنشاط المنتظر تنظيمه على أرض مراكش، معتبرا أنه نشاط الصهيوني مدان، يأتي في الذكرى العاشرة تماما لمحرقة قطاع غزة، في دجنبر 2008، فيما سماه العدو الصهيوني “عملية الرصاص المصهور”، عندما قصف الشعب الفلسطيني بالفوسفور الأبيض، الذي لم تسلم منه حتى مدارس الأنروا، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، حيث سقط الآلاف بين شهيد وجريح، وتم تدمير غزة بشكل شبه كلي”.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة مراكش احتضنت، في اليومين الماضيين، مؤتمرا عالميا حول قضية “الهولوكوست، والتراجيديات الكبرى عبر التاريخ”، بعد مرور أزيد من 75 سنة على وقوعها، وذلك بحضور شخصيات مغربية وزانة، يتقدمها مستشار الملك محمد السادس “أندري أزولاي”، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، ورئيس الرابطة المحمدية للعلماء، أحمد العبادي، فضلا عن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي.