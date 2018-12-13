نتنياهو: زعزعة استقرار السعودية يعني زعزعة استقرار العالم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، إن “زعزعة استقرار المملكة العربية السعودية، يعني زعزعة استقرار العالم”، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

وقال “نتنياهو”، في حديث للصحافيين، مساء أمس الأربعاء، ردا على سؤال بشأن حادثة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي: “ما حدث في (القنصلية السعودية بـ) إسطنبول مروع، وأعتقد أنه سيتم التعامل معه”.

وأضاف، بحسب نص تصريحه، الذي أرسل مكتبه نسخة منه لوكالة الأناضول: “سيتعين على كل بلد أن يكتشف، لا سيما البلدان، التي لديها علاقات رسمية، عليها معرفة ما يجب القيام به حيال ذلك”.

وتابع “نتنياهو” في حفل نظمه مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي لمناسبة رأس السنة الجديدة: “يتم وزن الأمور بأهمية المملكة العربية السعودية والدور الذي تلعبه في الشرق الأوسط”.

وأضاف: “إذا تمت زعزعة المملكة العربية السعودية، فإن الاستقرار في العالم سوف يتزعزع، ليس الشرق الأوسط، الاستقرار في العالم سوف يتزعزع، وأعتقد أن هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار”.

وكانت السعودية قد أقرت، بعد مسلسل طويل من النفي بتورط مسؤولين كبار في مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، في شهر أكتوبر الماضي.

وتطالب تركيا بأن تُجرى على أرضها محاكمة المعتقلين السعوديين في القضية، أو يتم إجراء تحقيق دولي في الجريمة، وهو ما ترفضه الرياض، التي تنفي أن يكون ولي العهد محمد بن سلمان هو الذي أمر بقتل الصحافي خاشقجي.