كان 2018.. المنتخب المغربي ينهزم بسباعية قاسية أمام السينيغال ويفشل في بلوغ “المونديال”

أقصي المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية، قبل قليل، من نهائيات كأس أمم إفريقيا، وذلك بعد هزيمته الثقيلة بسبعة أهداف مقابل هدفين، على يد المنتخب السينيغالي، في مباراة نصف النهائي التي جمعت بينهما صباح اليوم الخميس بشرم الشيخ المصرية.

ولم تقوى العناصر الوطنية على مجاراة إيقاع المنتخب السينيغالي القوي، وبدا الفارق كبير في إمكاينات المنتخبين، خاصة على المستوى البدني، وهو الأمر الذي تجلى في الجولتين الثانية والثالثة، حيث لم يقوى لاعبو المنتخب على تدارك الهزيمة والعودة في النتيجة.

وبهذه الهزيمة، يكون المنتخب الوطني، الذي يدربه منذ فترة طويلة، اللاعب الدولي السابق مصطفى الحداوي، قد فشل في بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، والتي ستقام العام المقبل في الباراغواي.

وكان المنتخب الوطني قد تجاوز الدول الأول، بعد أن حقق انتصارين على كل من الكوت ديفوار (5-4)، مدغشقر (6-4)، وهزيمة على يد المنتخب المصري، في مباراة الافتتاح بستة أهداف مقابل هدف وحيد.

وسيلاقي المنتخب السينيغالي، في المباراة النهائية نيجيريا، الذي خطف امس الأربعاء أولى بطاقات النهائي والتأهل للمونديال، بعد أن فاز على مصر، بسبعة أهداف مقابل ستة.