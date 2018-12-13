إسبانيا ترسل 75 سيارة رباعية الدفع للمغرب من أجل السيطرة على تدفقات المهاجرين

وسط محادثات مكثفة بين الرباط ومدريد بسبب تدفق المهاجرين من المغرب نحو إسبانيا عبر مياه المتوسط، تعد الجارة الشمالية آليات لمساعدة المغرب على التصدي للهجرة، والتي ينتظر أن تصل المغرب خلال الأسبوع الجاري.

ونشرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الخميس، صورا لسيارات رباعية الدفع، يقدر عددها بـ75 وحدة، في ميناء الجزيرة الخضراء، ينتظر أن تتم تعبئتها للإبحار إلى طنجة، من أجل تسليمها إلى السلطات المغربية، دعما للمملكة من أجل السيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية، مؤكدة أن الآليات التي أرسلتها مدريد إلى الرباط، تتميز بإمكانيات هائلة للتحرك في كل التضاريس.

وحسب المصدر ذاته، فإن السلطات الإسبانية قررت إدخال المساعدات الجديدة للمغرب عبر ميناء طنجة، تفاديا لأزمة سبق أن نشبت بين البلدين سنة 2006، حينما رفض المغرب تسلم مساعدات من إسبانيا عبر مدينة سبتة المحتلة.

وتقدر التكلفة الإجمالية للمساعدات المنتظر وصولها إلى المغرب بـ 2.25 مليون أورو، أي حوالي 24 مليون درهم، فيما تعتبر السيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية قضية ساخنة بين الرباط ومدريد.

وفي السياق ذاته، ينتظر أن يتلقى المغرب، في الأيام المقبلة، 140 مليون أورو من بروكسيل، كدعم من مفوضية الاتحاد الأوروبي لتعزيز إمكانيات المغرب في التعاطي مع إشكالية الهجرة، وهو المبلغ الذي أعلنت عنه المفوضية قبل أيام، بضغط إسباني، حيث وجه المغرب شكره لإسبانيا على جهودها من أجل إقرار أوروبا هذه الميزانية الجديدة للمغرب.