الصندوق العالمي للطبيعة يستنكر بناء سد تنزاني مصر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّحت منظمة الصندوق العالمي للطبيعة التي تُعني بالحفاظ على البيئة، أن اتفاق الحكومة التنزانية مع شركات مصرية الذي ينصّ على تشييد سد كهرومائي ضخم في محمية سيلوس، سيلحق الضرر بمستنقعات هامة وربما يضر بسبل عيش أكثر من 200 ألف شخص يعيشون في المنطقة.

وجاءت تصريحات منظمة الصندوق العالمي للطبيعة ضد المشروع بعد أن وقعت تنزانيا أمس الأربعاء عقدا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لإنشاء سد ستيغلر جورج في محمية سيلوس للحياة البرية، وهي موقع من مواقع التراث العالمي للـ"يونسكو".

وأضافت منظمة الصندوق العالمي للطبيعة أنه لم يتم إجراء تقييم بيئي شامل كما يقتضي القانون التنزاني، كما وحثت تنزانيا على أن تقوم أولا بالبحث عن أفكار أخرى للحصول على الطاقة المتجددة.

وردّ الرئيس التنزاني جون ماغوفولي قائلا إن السد سيغطي فقط جزء صغير من محمية سيلوس.

وقال ماغوفولي إن إمدادات الكهرباء الجديدة سوف تساعد على الحد من قطع الأشجار في الغابات من قبل المواطنين الذين يقطعون الأشجار من أجل الفحم.