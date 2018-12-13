"أمور الطلاب" بالناصرة: لن نسمح بتغيير يوم الجمعة عطلة للمدارس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب الاتحاد المحلي للجان أولياء أمور الطلاب في الناصرة عن رفضه بشكل قاطع ما وصفها بأنها "محاولات جهات عديدة" لتغيير يوم العطلة من يوم الجمعة ليوم السبت، وطالب بإبقاء عطلة المدارس الأسبوعية في الناصرة كما هي في يومي الجمعة والأحد.

واجتمع الاتحاد المحلي أمس، الأربعاء، وقرر مطالبة جميع اللجان والمدارس بعدم القيام بأي خطوات عملية مثل استفتاء أو أي قرار آخر يغير طابع المدينة ووضع العطل الأسبوعية للمدارس القائم منذ 70 عام، حسبما قال.

كما رفض أيضا طرح الموضوع على الأهالي قبل مناقشته بالاتحاد المحلي والبلدية والجهات المسؤولة.

وطالب الاتحاد إدارات المدارس واللجان بالاهتمام والتركيز على التحصيل العلمي بدل العمل على تغيير طابع المدينة التاريخي وإضاعة الطاقات على أمور نحن في غنى عنها. وأكد على إبقاء يوم الجمعة عطلة رسمية في جميع المدارس البلدية.

وأعلن الاتحاد المحلي معارضته لتغيير يوم العطلة من الجمعة ليوم السبت كون "يوم الجمعة مقدسا للمسلمين ومن حق أبنائنا الاستفادة من هذا اليوم لأداء فريضة صلاة الجمعة لما له الأثر العظيم في بلورة شخصية الطالب وهويته وانتمائه وحقه في ممارسة شعائره الدينية في هذا اليوم، بالإضافة إلى الأثر النفسي والتربوي والأخلاقي على أبنائنا. كما أن الحق للطالب المسيحي العطلة يوم الأحد والطالب واليهودي يوم السبت".

كما إتاحة الفرصة للأهل الذين يعطلون يوم السبت إمكانية التواصل مع المدرسة ومقابلة المعلمين والاستفسار عن أبنائهم وإقامة نشاطات لا منهجية مشتركة خاصة وأن الأهل هم ضلع أساسي من أضلاع التربية والتعليم. وتغيير يوم العطلة من يوم الجمعة ليوم السبت يؤثر أيضا على حركة السير في المدينة لتزامن انتهاء وقت الصلاة مع انتهاء الدوام المدرسي.

هذا، وأعلن الاتحاد المحلي للجان أولياء أمور الطلاب في مدينة الناصرة أنه سيقوم بخطوات احتجاجية لجميع محاولات تغيير يوم العطلة من قبل بعض المدارس.