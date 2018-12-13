انت الان تتابع مصر تقرر التقدم بطلب رسمي لاستضافة أمم إفريقيا 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم أحمد ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٣ م

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، التقدم بطلب رسمى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، لتنظيم نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية «2019»، وذلك بعد اعتذار المغرب، وسبقها قرار (كاف)، برئاسة أحمد أحمد، بسحب تنظيم نهائيات البطولة من الكاميرون، لعدم جاهزية الملاعب لاستضافة العرس القاري، وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي، في العاصمة الغانية أكرا، حيث فتح المجال أمام الدول الراغبة في استضافة البطولة، وضرورة التقدم بملفاتها بشكل فوري.

وجاء تقرير اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي، بشأن تحضيرات الكاميرون لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية، سلبيا للغاية، حيث أكد أن الكاميرون غير جاهزة لاستضافة النهائيات القارية، وأكدت تقارير لجان التفتيش، جاهزية ملاعب الكاميرون بنسبة لم تتعد 60 بالمئة، وذلك قبل نحو 6 أشهر من تنظيم البطولة. وأعلن اتحاد