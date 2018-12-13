انت الان تتابع «جمّال» وفتاة يكشفان سر فيديو الهرم الإباحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٧ م

لم تمر سوى 7 أيام على واقعة صعود مصور دنماركي وصديقته قمة الهرم الأكبر وتصوير مشاهد إباحية أعلاه حتى توصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية إلى ملابسات الواقعة كاملة، إذ تبين تورط "جُمّال" مقيم بنزلة السمان المتاخمة للمنطقة الأثرية بالاشتراك مع فتاة مقابل 4 آلاف جنيه. فور انتشار مقطع الفيديو، فجر الجمعة الماضية، شكل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فريق بحث على أعلى مستوى برئاسة اللواء علاء سليم مدير مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة والآثار ومديرية أمن الجيزة، تركزت جهوده للإجابة عن سؤال: "كيف وصل السائحان إلى قمة الهرم ليلا؟".

جهود البحث والتحري أكدت أن صاحب الفيديو مصور فوتوغرافي يدعى أندرياس هفيد أندرسين، 23 سنة، دنماركي الجنسية، وصل للبلاد بتاريخ 19-11-2018، وغادر بتاريخ 4-12-2018، وتسلق الهرم الأكبر، عقب تسلله للمنطقة الأثرية ليلًا، صحبة صديقته جوزفين سارة بالس 20 سنة، التي وصلت للبلاد بتاريخ 28-11-2018، وغادرت بعد مرور