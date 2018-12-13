«رزان» آخر الضحايا.. الذهب يحصد أرواح الصغيرات

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الضحايا لا تتجاوز أعمارهن 5 سنوات عادة يلاحظهم الجناة خلال اللعب فى الشارع أو مداخل المنازل.. المصير إما القتل أو الاختطاف والتهديد.. كاتعة الخصوص وحدها خطفت 8 بنات

تسيطر حالة من الحزن على مركز طهطا بمحافظة سوهاج، بعدما أسفر البحث عن الطفلة رزان أحمد شاكر أبوهنتش بالعثور عليها جثة هامدة، مقتولة خنقًا، وموضوعة داخل جوال، ألقاه الجاني خلف منزل أسرة الطفلة، بعدما استولى على قرطها الذهبي، ونجح رجال المباحث فى كشف غموض الجريمة، إذ تبين أن الجاني صبي من أقارب الطفلة، طمع فى قرطها الذهبي وقرر سرقته، لتعيد الواقعة إلى الأذهان جرائم أخرى مشابهة، كان السر ورائها هو القرط الذهبي، بما يستدعى إثارة الانتباه والحذر لارتداء الفتيات الصغيرات للمشغولات الذهبية حفاضًا على أرواحهن من طمع عديمي الضمير سواء أقارب أو أغراب.

مأساة الطفلة رزان فى واقعة الطفلة "رزان" بمحافظة سوهاج، كانت الصغيرة البالغة من العمر عامين فقط، تلهو أمام المنزل واختفت فجأة، ولم تتهم أسرتها أحدًا بارتكاب الواقعة، وباستمرار بحث أهل الطفلة عنها فوجئوا بالعثور عليها «جثة هامدة» داخل جوال خلف منزل أسرتها، وبها آثار عبارة عن خنق باستخدام

مأساة الطفلة رزان فى واقعة الطفلة "رزان" بمحافظة سوهاج، كانت الصغيرة البالغة من العمر عامين فقط، تلهو أمام المنزل واختفت فجأة، ولم تتهم أسرتها أحدًا بارتكاب الواقعة، وباستمرار بحث أهل الطفلة عنها فوجئوا بالعثور عليها «جثة هامدة» داخل جوال خلف منزل أسرتها، وبها آثار عبارة عن خنق باستخدام حبل. وتوصل فريق البحث الجنائي من خلال التحريات إلى أن وراء ارتكاب الجريمة «محمود. ج»، 17 سنة، طالب، أحد أقارب الطفلة، بقصد سرقة قرطها الذهبي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات. اختطاف من أجل حلق اختطاف من أجل حلق في شهر يوليو الماضي، فوجئت أسرة بمنطقة الوراق باختفاء طفلتهم "مروة" ذات الـ6 سنوات فى ظروف غامضة، وباستمرار البحث تم التوصل مصادفة إلى كاميرا مراقبة رصدت الطفلة رفقة أحد الأشخاص. وتبين فيما بعد تردد المشتبه به، على محل مشغولات ذهبية بمنطقة كفر السلمانية لبيع قرط ذهبي، وعقب تقنين الإجراءات تم إبلاغ مأمورية بقيادة الرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق ومعاونه النقيب عمر حسن، تمكنت من ضبط المتهم وبحوزته القرط المسروق، وأقر بصحة التحريات، وأرشد عن مكان الطفلة.

بائع الخردة وطفلة المرج

فى شهر يونيو الماضي قررت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، حبس عامل خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لمحاولته سرقته قرط ذهبى من أذن طفلة بمنطقة المرج. بائع الخردة وطفلة المرجفى شهر يونيو الماضي قررت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، حبس عامل خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لمحاولته سرقته قرط ذهبى من أذن طفلة بمنطقة المرج. كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم عادل عبد الصمد، 38 سنة، عامل خردة، حاول سرقة القرط الذهبى الخاص بالطفلة "ن.أ"، 5 سنوات، وأدلى أمام النيابة بأنه استغل لهو الطفلة بمفردها أمام سلم العقار، فاشترى "كيس شيبيى" وأعطاه للطفلة وقام باصطحابها تحت سلم العقار لسرقة قرطها، وعندما حاولت الطفلة الصراخ كتم أنفاسها وحاول الفرار، لكن أهالى المنطقة تمكنوا من القبض عليه.

الكاتعة خطفت 9 بنات

ومن أشهر المجرمين فى وقائع خطف الأطفال البنات من أجل سرقة أقراطهن، "نجلاء.م" الشهيرة بـ"الكاتعة" والتى تم ضبطها خلال محاولتها اختطاف الطفلة الطفلة "هنا طارق" وعمرها 5 سنوات بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، إذ ألقى الأهالي القبض عليها، وكانت المفاجأة باعتراف المتهمة بسابقة اختطاف 8 بنات، وسرقة أقراطهن الذهبية وتركهن فيما بعد، لكن أسرهن لم يبلغوا عن تلك الوقائع.



وقالت المتهمة فى اعترافاتها إنها اعتادت استدراج الفتيات الصغيرات بجحة شراء حلوى، وشجعها عدم إبلاغ الأهالى على ارتكاب 8 وقائع أخرى، حتى تم ضبطها وهي تسرق قرطا ذهبيا من آخر ضحية وهى الطفلة "هنا طارق" وعمرها 5 سنوات، وأقرت أنها كانت تبيع القرط الذي تسرقه كل مرة فى محل مصوغات مختلف حتى لا يشك فى أمرها صاحب المحل.

قتل لأجل 200 جنيه

ومن مآسي القتل بقصد سرقة الأقراص الذهبية، واقعة جرت أحداثها فى منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إذ استدرجت امرأة طفلة بعيدا عن أعين الناس والمارة وبلا رحمة خنقتها حتي فارقت الحياة، وسرقت قرطها الذهبي، ثم ألقت جثة الطفلة في النيل وتوجهت لأحد محال الصاغة وباعت القرط الذهبي بمبلغ مائتي جنيه فقط. الكاتعة خطفت 9 بناتومن أشهر المجرمين فى وقائع خطف الأطفال البنات من أجل سرقة أقراطهن، "نجلاء.م" الشهيرة بـ"الكاتعة" والتى تم ضبطها خلال محاولتها اختطاف الطفلة الطفلة "هنا طارق" وعمرها 5 سنوات بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، إذ ألقى الأهالي القبض عليها، وكانت المفاجأة باعتراف المتهمة بسابقة اختطاف 8 بنات، وسرقة أقراطهن الذهبية وتركهن فيما بعد، لكن أسرهن لم يبلغوا عن تلك الوقائع.وقالت المتهمة فى اعترافاتها إنها اعتادت استدراج الفتيات الصغيرات بجحة شراء حلوى، وشجعها عدم إبلاغ الأهالى على ارتكاب 8 وقائع أخرى، حتى تم ضبطها وهي تسرق قرطا ذهبيا من آخر ضحية وهى الطفلة "هنا طارق" وعمرها 5 سنوات، وأقرت أنها كانت تبيع القرط الذي تسرقه كل مرة فى محل مصوغات مختلف حتى لا يشك فى أمرها صاحب المحل.قتل لأجل 200 جنيهومن مآسي القتل بقصد سرقة الأقراص الذهبية، واقعة جرت أحداثها فى منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إذ استدرجت امرأة طفلة بعيدا عن أعين الناس والمارة وبلا رحمة خنقتها حتي فارقت الحياة، وسرقت قرطها الذهبي، ثم ألقت جثة الطفلة في النيل وتوجهت لأحد محال الصاغة وباعت القرط الذهبي بمبلغ مائتي جنيه فقط. وترجع أحداث تلك الواقعة الأليمة إلى عام 2011، فبعد بحث شاق من رجال المباحث تم التوصل إلى مشاهدة المتهمة صباح محمد علي محمد، 47 سنة، ربة منزل مقيمة في نفس القرية "جزيرة الشعير" مع الطفلة، وتبين أنها وراء الجريمة واعترفت باستدراج المجني عليها بحجة شراء حلوي لها للاستيلاء علي قرطها الذهبي، وخافت من افتضاح أمرها فقتلت الطفلة وتخلصت من الجثة.

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