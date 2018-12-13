انت الان تتابع نتنياهو محذرًا إيران: إسرائيل «خط أحمر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٠ م
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي هو الجيش الوحيد في العالم، الذي يقف ضد طهران، مشيرًا إلى أنه يواجه إيران مباشرة في سوريا، جاء ذلك في سلسلة تدوينات كتبها على تويتر قال فيها: «سياستي تدعو إلى إيقافهم، وأن نصد الأشياء السيئة، وهي لا تزال صغيرة، ونواجه إيران مباشرة في سوريا»، مضيفًا: «إن اضطررنا لذلك سنقوم بكل ما يجب القيام به من أجل الدفاع عن أنفسنا»، متابعًا: «الإيرانيون يريدون أن يجلبوا جيشهم إلى هنا، على 1500 كم من إيران إلى حدود إسرائيل، وأن يدخلوا صواريخ يصل مداها إلى 400 وحتى 700 كم وهي تغطي إسرائيل».
واستطرد قائلًا: «يريدون أن يدخلوا 80 ألف مقاتل من الميليشيات الشيعية إلى سوريا وهدفها المعلن هو تدميرنا»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك. وفي تدوينة أخرى قال: «قلت مساء أمس في أمسية حضرها المراسلون الأجانب الذين يعملون في إسرائيل خطنا الأحمر بالنسبة لإيران هو بقاؤنا، ونفعل ما يلزم من أجل
واستطرد قائلًا: «يريدون أن يدخلوا 80 ألف مقاتل من الميليشيات الشيعية إلى سوريا وهدفها المعلن هو تدميرنا»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
وفي تدوينة أخرى قال: «قلت مساء أمس في أمسية حضرها المراسلون الأجانب الذين يعملون في إسرائيل خطنا الأحمر بالنسبة لإيران هو بقاؤنا، ونفعل ما يلزم من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل من النظام الإيراني، الذي يدعو على الملأ إلى تدمير الدولة اليهودية».
وكان روحاني قد وصف إسرائيل، خلال كلمته أمام مؤتمر الوحدة الإسلامية بطهران، بأنها «غدة سرطانية»، وذلك بحسب ما نقلته وكالة فارس الإيرانية.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، إن بلاده مستعدة لمهاجمة إيران في أراضيها اذا كان بقاء الدولة العبرية على المحك.(التفاصيل من هنا)
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