انت الان تتابع الحكومة تعلن تراجع معدلات البطالة إلى 9.9% خلال 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٥٩ م

أظهر أحدث رصد للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء حول أداء الاقتصاد في مصر خلال عام 2018 تسجيل تحسن ملموس في مؤشرات الاقتصاد بما في ذلك ما يتعلق بمعدل النمو، وخفض معدلات البطالة والعجز في الموازنة، ووفقا «للانفوجراف» الذي نشره المركز الإعلامي على صفحة «الفيسبوك»، فقد ارتفع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2017- 2018 إلى 5.3% مقابل 4.2% خلال العام المالي 2016-2017، وتراجع معدل البطالة العام الحالي إلى 9.9 % مقارنة بـ12% خلال عام 2017، كما تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر نوفمبر الماضي ليبلغ 15.7% مقابل 26% خلال الشهر المناظر من عام 2017.

وأظهر «الإنفوجراف» تراجع عجز الموازنة خلال العام المالي 2017- 2018 ليبلغ 9.8% مقابل 10.9% خلال عام 2016-2017، كما شهد الاحتياطي النقدي ارتفاعا ملموسا خلال العام المالي 2017- 2018 ليبلغ 44.5 مليار دولار مقابل 36.7 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه، كما ارتفعت عائدات قناة السويس خلال