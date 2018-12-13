انت الان تتابع مستشار لجامعة الدول: يجب إعدام القوانين القديمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد محمود ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٩ م

قال اللواء محمود خليفة، المستشار العسكري لجامعة الدول العربية، إن الإرهاب صراع بين إرادة شعب وإرادة دول تريد محاربة هذا الشعب، ويجب أن ننهي ثقافة التحفز والتصيد لأخطاء الدولة. وأضاف خلال ندوة حزب المحافظين «التنمية وعلاقتها بالأمن القومي ودور الأحزاب في تفعيل المشاركة السياسية»، أنه لا بد أن نعمل على تحقيق التنمية الشاملة للوصول إلى تحقيق تقدم اقتصادي يدفع بنا إلى العالمية، ولا بد أن نسير على نهج التنمية الشاملة في كل الاتجاهات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن هذا لن يتحقق إلا بتحقيق الحد الأدنى للمعيشة الآدمية للمواطنين.

وأوضح أنه «يجب أن نتطور ونصبح مثل بقية الدول المتقدمة نرسل الطلب بالإيميل ونستقبل الموافقة بالإيميل، ولن نصل له بدون الارتقاء بالعلم والثقافة». وأشار إلى أن محاربة الإرهاب تشمل تحديات لمواجهتها، فلا بد أن تمتلك كل مؤسسات الدولة القوة، وأبرزها القوة الاقتصادية والقوة العسكرية الرادعة. وأضاف