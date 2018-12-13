انت الان تتابع منها جيب وBMW.. هذه السيارات غير آمنة فاحذرها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - حصلت سيارات ذات سمعة وتاريخ كبير على تقييمات سيئة للغاية في اختبارات السلامة والأمان من قبل برنامج الاختبارات الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة

لأكثر من 21 سنة ظل برنامج Euro NCAP الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة في 1997، لم تفشل أي سيارة بشكل كبير لدرجة عدم حصولها على أي نجوم على الإطلاق في هذه الاختبارات -من نجمة إلى 5 نجوم-، حتى ظهرت السيارة «بونتو 2017» من شركة فيات الإيطالية، فكانت الأولى التي تحقق هذا للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ البرنامج. ولكن هذا العام بعد تطوير البرنامج لنوعية اختباراته، وقعت سيارتان جديدتان في فخ الفشل الذريع، ولم تحصل إحداهما على أي نجمة، والأخرى التي يتم تجميعها في مصر، ماسببت صدمة للراغبين في شرائها لارتفاع السعر بشكل كبير بعد أن حصلت على نجمة واحدة.

فيات «باندا» تعتبر «باندا» واحدة من السيارات التي تقدمها شركة فيات الإيطالية في مصر، فهي سيارة اقتصادية في استهلاك الوقود، وتأتي السيارة موديل 2018 في السوق المحلي بفئتين، الأولى فئة Easy، والثانية Lounge، وتشترك الفئتان في نفس المحرك المكون من 4 أسطوانات، وهو بسعة 1200 سي سي

فيات «باندا»

تعتبر «باندا» واحدة من السيارات التي تقدمها شركة فيات الإيطالية في مصر، فهي سيارة اقتصادية في استهلاك الوقود، وتأتي السيارة موديل 2018 في السوق المحلي بفئتين، الأولى فئة Easy، والثانية Lounge، وتشترك الفئتان في نفس المحرك المكون من 4 أسطوانات، وهو بسعة 1200 سي سي وقوة 69 حصان.

وتنطلق السيارة من الثبات وحتى 100 كيلو متر في الساعة خلال 14.2 ثانية، وبسرعة قصوى تصل إلى 164 كيلوم متر في الساعة، ويبلغ السعر الرسمي للفئة الأولى Easy نحو 199.900 جنيه، والفئة الثانية Lounge نحو 224.900 جنيه.

وبعد اختبار هذه السيارة ضمن مجموعة من اختبارات الأمان والسلامة التي أجراها برنامج تقييم السيارات الجديدة NCAP في أوروبا، حققت سيارة فيات باندا الحالية مفاجأة غير متوقعة على الإطلاق، وذلك بعد أن فشلت في الحصول على أي نجمة بهذه الاختبارات الخاصة بالبرنامج.

ونشر البرنامج نتائج اختبار هذه السيارة، والتي كانت كالتالي:

- 45 % حماية للركاب البالغين.

- 16 % حماية للركاب الأطفال.

- 47 % حماية للمارة على الطريق.

- 7 % وسائل أمان مساعدة للسائق.

يذكر أن السيارة التي اختبرها البرنامج كانت تضم وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي فقط، ولم تضم أي وسائل مساعدة للسائق يمكن أن ترفع من نسب الأمان والسلامة بهذه السيارة.

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جيب رانجلر

تعد جيب رانجلر 2018 سيارة جديدة كليا، فهي ضمن الجيل الرابع والجديد كليا من جيب، ويتم تجميعها في مصر ويبلغ سعرها الرسمي 875 ألف جنيه.، وتعد واحدة من أشهر وأقوى المركبات في العالم -من المفترض-، والتي تجمع بين قدرات السير على الطرق الوعرة والتصميم العريق والشعور بالهواء الطلق، فيما جاء هذا الجيل «JL» مع خيارات متنوعة من المحركات ومقصورة مطورة لتواكب العصر.

ومن حيث الموديلات ستتوفر جيب رانجلر 2018 بنسخة البابين ونسخة الأربعة أبواب، ستعرضها الشركة بعدة فئات متفاوتة من حيث المواصفات، وهي فئة سبورت وفئة سبورت بلاس وفئة صحارى وفئة روبيكون، فيما تقول جيب إنها زودت رانجلر الجديدة بأكثر من 75 ميزة متطورة للحفاظ على السلامة والأمان.

ويمكن الاختيار من بين ثلاثة أنواع من المحركات، محرك V6 بينتاستار المعروف ذي سعة 3.6 لتر بقوة 285 حصان و352 نيوتن.م من عزم الدوران، ومحرك رباعي الأسطوانات سعة لترين مع شاحن تيربو بقوة 270 حصان و400 نيوتن.م من عزم الدوران، ومحرك ديزل V6 سعة 3 لترات يولد قوة 262 حصان و600 نيوتن.م من عزم الدوران، وتتصل المحركات بصندوق تروس يدوي من 6 سرعات كمواصفة قياسية ، فيما يتوفر قير اوتوماتيكي من 8 سرعات كمواصفة إضافية.

في المقابل، فإن سيارة جيب رانجلر حققت صدمة كبيرة لعشاقها وصارت مخيبة للآمال، بعد إجراء برنامج تقييم السيارات الجديدة NCAP في أوروبا اختبارات سلامة لها، فقد حققت سيارة جيب نجمة واحدة فقط بهذه الاختبارات الخاصة بالبرنامج.

ميشيل فان راتينغن قال: «إنه لأمر مخيب للآمال حقا أن نرى سيارة جديدة تم طرحها للبيع في عام 2018 دون نظام فرملة مستقل ولا يوجد مساعد لمسار.

ونشر البرنامج نتائج اختبار هذه السيارة، والتي جاءت كالتالي:

- 50 % حماية للركاب البالغين

- 69 % حماية للركاب الأطفال

- 49 % حماية للمارة على الطريق

- 32 % وسائل أمان مساعدة للسائق

يذكر أن السيارة التي اختبرها البرنامج كانت تضم وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي فقط، ولم تضم من وسائل الأمان المساعدة إلا نظام تنبيه الراكب في حالة عدم ربط حزام الأمان، وأدى ذلك إلى خفض تقييمات الأمان والسلامة الخاصة بهذه السيارة.

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BMW X5

كما عانت سيارة BMW X5 من مشاكل الوسادة الهوائية، وسادات وسادة السائق التي لم تنشر بشكل صحيح في اختبار الإزاحة الأمامية ، وقدمت حماية إضافية بسيطة لساقي السائق، شوهدت قضية مماثلة في السلسلة 5 في عام 2017.

بالرغم من أن نادي السيارات بمدينة ميونيخ الألمانية، أعلن أن سيارة بي إم دبليو X5، تنتمي إلى فئة السيارات التي تتمتع بالاعتمادية والموثوقية ولا يوجد بها أية أوجه قصور أو عيوب خطيرة، رغم ظهور أعطال بالشاحن التوربيني مع محركات الديزل، وكذلك اختلالات وظيفية في نظام التحكم في المحرك.

وبالإضافة إلى ذلك فقد أدى ظهور بيان غير دقيق لمحتوى خزان الوقود في بعض الحالات إلى توقف السيارة بدون قصد، كما تم تسجيل بعض الأعطال بناقل الحركة الأوتوماتيكي. وعلاوة على ذلك تتقاسم السيارة X5 أحد العيوب مع الكثير من السيارات الأخرى المجهزة بالعديد من الأنظمة المساعدة؛ ألا وهو فراغ شحنة البطاريات.

يذكر أن السيارة X5 ظهرت في الأسواق في أواخر عام 1999، وفي الموديلات التالية تم توسيع برنامج المحركات، حيث تم في عام 2003 إجراء بعض التحسينات وأعمال التطوير على الجيل الأول من هذه السيارة. أما الجيل التالي فقد حل محل السيارة X5 الأصلية في بداية عام 2007.

وعلى صعيد المحركات تتوافر لسيارة الدفع الرباعي هذه التي تزن أكثر من 2 طن العديد من المحركات، حيث تتمتع جميع المحركات بقدرة كبيرة نسبيا. وعادة ما يعتبر المحرك سداسي الأسطوانات بقدرة 170 كيلووات/231 حصان هو الموديل الأساسي مع محركات البنزين، وذلك حسب الموديل. أما الحدود القصوى فلا يتم الوصول إليها إلا في الموديل M ذو الطابع الرياضي القوي؛ حيث يولد قدرة تبلغ 408 كيلووات/555 حصان. أما نطاق القدرة مع محركات الديزل فيتراوح من 135 كيلووات/184 حصان إلى 210 كيلووات/286 حصان.

يعتمد الجيل الرابع من سيارة بي ام دبليو X5 على قاعدة عجلات CLAR الجديدة التي تتميز بخفة وزنها، والمستخدمة في طرازي الفئة الخامسة والفئة السابعة، وهذا ما ساهم في زيادة حجم السيارة وتحسين المساحة الداخلية فيها، ويبلغ طول BMW X5 2019 الجديدة كلياً 4,945 ملم، وعرض السيارة 2,004 ملم، وارتفاعها 1,791 ملم، ويبلغ طول قاعدة عجلاتها 2,975 ملم.

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