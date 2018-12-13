انت الان تتابع نقل مقاهي «الشيشة» خارج المدن حقيقة أم خيال؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ناشد: لا بد من نقلها إلى أطراف المدن للحفاظ على الصحة العامة والسياسة العامة للدولة تتفق مع هذا الطرح.. وداوود: طرح لا يتماشى مع الواقع.. والمقاهي سترة للعاطلين

حالة كبيرة من الجدل أثارتها النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بعدما طالبت بنقل المقاهي والكافيهات التي تقدم "الشيشة" للمواطنين، خارج المدن والتجمعات السكنية، لتكون على أطراف المدينة، معتبرة أنها تضر بالبيئة وصحة المواطنين، كما أنها تعد مظهرا غير حضاري، وتتسبب فى الكثير من الأمراض للمدخنين وغير المدخنين. تصريحات ناشد صاحبتها حالة من الانقسام، فما بين مؤيد لهذا الطرح يرى أن المقاهي أصبحت تمثل خطرا على صحة المواطنين، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان، وأن نقلها بات ضرورة ملحة وواجبا على الدولة من أجل التخلص من أضرارها.

وطرف آخر يرى أن هذا الطرح غير قابل للتطبيق فى الوقت الراهن، وأن الزمان والمكان لا يسمحان بتطبيقه ومن الأولى أن تبحث الدولة فى جذور الأزمة والأسباب التى تدفع المصريين للجلوس على المقاهي والتدخين وتوفير فرص عمل لهم. أطراف المدينة لا الصحراء قالت سوزى ناشد فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "لم أطالب

وطرف آخر يرى أن هذا الطرح غير قابل للتطبيق فى الوقت الراهن، وأن الزمان والمكان لا يسمحان بتطبيقه ومن الأولى أن تبحث الدولة فى جذور الأزمة والأسباب التى تدفع المصريين للجلوس على المقاهي والتدخين وتوفير فرص عمل لهم.

أطراف المدينة لا الصحراء

قالت سوزى ناشد فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "لم أطالب بنقل المقاهي إلى الصحراء، كما يدعي البعض، ولكن أطالب بأن تكون خارج التجمعات السكنية، أو على أطراف المدينة"، وأرجعت سبب طلبها إلى أن قانون المحال التجارية موجود منذ أكثر من 70 عاما ولم يطرأ عليه أى تغير، مشيرة إلى أن وجود مثل هذه الكافيهات والمقاهي داخل الحيز العمراني يمثل خطرا كبيرا.

وتابعت: "مشروع قانون المحال التجارية ينص فى المادة 24 على تنظيم عمل الكافتيريات والمقاهي التي تقدم الشيشة، ليتم الترخيص لها وفقًا لمعايير معينة، ويكون الترخيص مقابل 10 آلاف جنيه للحصول على ترخيص الشيشة".

10 آلاف جنيه للترخيص

وتنص المادة 24 من قانون المحال التجارية، على أنه "لا يجوز للمحال العامة تقديم النارجيلة _الشيشة- إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهة المعنية بالبيئة، وفقا للشروط والأوضاع وأداء الرسوم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله بما لا يتعارض مع الشروط البيئية والصحية العامة، على أن تؤول نسبة 10% من تلك الرسوم لموازنة وزارتى الصحة والبيئة مناصفة فيما بينهما.

نقلها يتوافق مع سياسة الدولة

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تدخين الشيشة أمر يخالف ضروريات الصحة والبيئة، وأصبح مصدر خطورة على صحة المجتمع، نظرا لما تسببه من أمراض حساسية الأنف والعين، فى نفس الوقت تتماشى هذه المطالبة مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، كما أنها مشهد غير حضاري.

وردا على من انتقد هذا الطرح، قالت ناشد: هى مجرد صرخة تهدف إلى تحريك المياه الراكدة، ومنع تكرار هذه الأخطاء من جديد، وإن كان صعب تطبيقها على المحال القديمة، يجب مراعاة تطبيق هذا الطرح على الترخيص الجديدة.

ولفتت إلى أن الشيشة موجودة فى جميع دول العالم، ولكن هناك اشتراطات لتدخينها، لدينا قانون الآن يمنع تدخين السجائر فى الأماكن العامة وأماكن العمل التى يحددها القانون.

ليس لها علاقة بالواقع

ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قال إن حديث النائبة سوزي ناشد عن نقل مقاهي "الشيشة" خارج المجتمعات العمرانية، هو مجرد رأي شخصى تعبر فيه عن وجهة نظرها، ولكنه لا يعبر عن الواقع فى شيء، وعليها أن تحتك بالشارع لترى حجم البطالة فى مصر، وكيف أن هذه المقاهي تستوعب عددا كبيرا من الشباب العاطل.

وأضاف داوود فى حديثه لـ"التحرير": هناك عدد كبير من المحال التجارية ذات نشاط، قامت بتغيير نشاطها وتحولت إلى مقاهي شعبية، لكثرة عدد العاطلين عن العمل فى مصر، مضيفا: هناك اختلاف كبير بين طبيعة المدينة والأرياف، وأمور تصلح فى الأرياف ولكنها لا تصلح فى المدن والعكس بالعكس.

هروب من البطالة

وتابع: هذا الطرح محترم ولكنه لن ينال رضا أعضاء مجلس النواب، والمواطنون فى الشارع المصري، لأن هذه المقاهي تمثل لهم متنفسا مهما للهروب من البطالة والجلوس فى المنزل، وأردف: هناك جهد ملموس من مجلس النواب فى قانون المحال التجارية، ومن المتوقع أن تنظم اللائحة التنفيذية للمشروع طبيعة عمل هذه المقاهي والتدخين بها، من خلال وضع مجموعة من الاشتراطات يجب أن تتوافر فى المقاهي والكافيهات قبل حصولها على ترخيص.

أزمة قانون البناء الموحد

وشدد داوود على أن القوانين لا بد أن تتماشى مع الواقع حتى لا تتكرر أزمة قانون البناء الموحد، مرة أخرى، حيث اصطدم بكثير من العقبات الموجودة على أرض الواقع، منها معاملة الأماكن الراقية معاملة الأماكن العشوائية.هناك عدد من الأسر تتأذى من وجود المقاهي و"الشيشة" على وجه التحديد، فى محيط جغرافي ضيق للغاية، ولكن هناك أسبابا جذرية لهذه المشكلة يجب أن تبحث الدولة عن حل لها، قبل أن تفكر فى نقل هذه المقاهي مثل البطالة وتوفير فرص العمل للشباب.

وأوضح: المقاهي والكافيهات تحولت إلى دكاكين، من أجل استيعاب الشباب والبطالة، متابعاً: رواد هذه المقاهي يجلسون عليها من بداية اليوم إلى نهايته حتى لا يجلسوا فى البيوت أمام آبائهم "المقاهي سترة للناس اللى مابيشتغلوش".

وشدد على ضرورة أن يكون لدى الدولة إمكانيات تستوعب طاقة الشباب، معتبراً أن هذا الأمر يقع ضمن مسئولية مجلس النواب والحكومة وإلا سوف يحدث ما لا تحمد عقباه، معقبا: "هذا الطرح جيد لكن توقيت طرحه غير مناسب تماما".

ومن الجدير بالذكر أن عددا من الدول العربية قام بنقل المقاهي والكافيهات التى يتم تدخين "الشيشة" بها إلى خارج الأماكن العامة، مثل الإمارات والسعودية، بعدما حدد القانون الاتحادي لمكافحة التدخين رقم 15 لعام 2009، المقاهي وما يماثلها من الأماكن التي تقدم أي نوع من أنواع التدخين أو التبغ داخل البنايات، أو الأحياء السكنية، مهلة عامين لتعديل أوضاعها بما ينسجم مع نصوص القانون سواء بتغيير النشاط أو الانتقال إلى أماكن أخرى خارج المناطق السكنية.