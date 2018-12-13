انت الان تتابع البترول توقع 3 اتفاقيات تعاون مع «شلمبرجير» العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - وزير البترول أكد، أهمية دور الشركات العالمية الكبرى في النجاحات التي تحققت في قطاع البترول وتدريب الكوادر المصرية واستيعاب التكنولوجيات الحديثة المتطورة

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وبال كبسجارد رئيس شركة "شلمبرجير" العالمية توقيع 3 مذكرات تفاهم للتعاون المشترك في مجالات التدريب والسلامة والصحة المهنية ومعدات مشروعات الغاز والبترول، وأكد كبسجارد أهمية دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والزيت الخام، وأوضح بيان وزارة البترول، أن بموجب مذكرة التفاهم الأولى تقوم شلمبرجير بتنفيذ برامج تدريبية متنوعة عملية ونظرية للمهندسين والجيولوجيين من طلبة الجامعات وحديثي التخرج والتعيين تشمل تطوير المهارات الإدارية والقيادية والفنية.

وتتعلق مذكرة التفاهم الثانية بالتعاون وتبادل الخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية للعمل على تطوير وتحسين أداء ونشر وتحفيز الوعي به وفقاً للمعايير الدولية المتبعة.ووقع المذكرتان عن قطاع البترول المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وعن شركة "شلمبرجير" المهندس كريم بدوي.وتهدف مذكرة التفاهم

وتتعلق مذكرة التفاهم الثانية بالتعاون وتبادل الخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية للعمل على تطوير وتحسين أداء ونشر وتحفيز الوعي به وفقاً للمعايير الدولية المتبعة. ووقع المذكرتان عن قطاع البترول المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وعن شركة "شلمبرجير" المهندس كريم بدوي. وتهدف مذكرة التفاهم الثالثة إلى دعم التعاون بين شركتي بتروجت وشلمبرجير في مشروعات البترول والغاز والبتروكيماويات خاصة في مجالات تصنيع المعدات الاستاتيكية وتسهيلات الإنتاج المبكر، وقام بتوقيعها المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس كريم بدوي عن شركة شلمبرجير. وأكد وزير البترول، أهمية دور الشركات العالمية الكبرى في النجاحات التي تحققت في قطاع البترول وتدريب الكوادر المصرية واستيعاب التكنولوجيات الحديثة المتطورة التي تمثل حجر الزاوية في قدرة القطاع على مواجهة تحديات المستقبل، مشيرا إلى أنه تم استعراض مشروع التطوير والتحديث والذي يتم تنفيذه حالياً في قطاع البترول ودور شركة شلمبرجير في دعم هذا المشروع. وعقب التوقيع، تفقد الملا وكبسجارد أحدث مجمع للشركة والذي يشمل أحدث التكنولوجيات في مجال الصيانة وتجهيز العمليات لأنشطة خدمات البترول وورش عمل ومعامل وتسهيلات أخرى مختلفة فضلاً عن الصيانة والتدريب والذي يعد من أكبر مجمعات شركة شلمبرجير على المستوى العالمي والذي تم تنفيذه في مدينة 6 أكتوبر. وأشار الملا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون مع شلمبرجير، خاصة في مشروع بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف والمشروع الضخم الذي يتم تنفيذه حالياً بمنطقتي البحر الأحمر وجنوب مصر لتجميع البيانات الجيوفيزيقية، بالإضافة إلى إتاحة فرص لشباب المهندسين والفنيين بقطاع البترول لصقل مهاراتهم الفنية والإدارية والتوعية بمبادئ السلامة والصحة المهنية في إطار استراتيجية الوزارة لبناء الكوادر البشرية لتحمل مسؤوليات وتحديات المستقبل. قال رئيس شلمبرجير العالمية، إن تحسين مناخ الاستثمار والمصداقية في التعامل من جانب وزارة البترول مع شركائها الاستراتيجيين كان له أكبر الأثر في نجاح قطاع البترول في جذب الاستثمارات وتنفيذ مشروعات كبرى لأنشطة الإنتاج والتكرير في توقيتات زمنية قياسية تؤكد التنسيق التام بين قطاع البترول وشركائه، مشيرا إلى فخر الشركة بالـ80 عاما التي قضتها في مصر والتعاون الوثيق مع شركات قطاع البترول وإقامة شراكات إيجابية، مؤكدًا استمرار زيادة أنشطتها خلال الفترة القادمة في ظل النمو المضطرد الذي تشهده صناعة البترول والغاز المصرية حاليا. وأكد، أهمية الدور الذي ستلعبه مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والزيت الخام بما تمتلكه من مقومات تؤهلها للقيام بهذا الدور وأن هناك مشروعات مستقبلية مع قطاع البترول بهدف تحويله إلى قطاع رقمي وتنفيذ بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف، مشيرا إلى التزام الشركة بتطبيق أحدث التكنولوجيات والكفاءة في الأعمال المشتركة.

شكرا لقرائتكم خبر عن البترول توقع 3 اتفاقيات تعاون مع «شلمبرجير» العالمية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .