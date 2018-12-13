انت الان تتابع الظاهرة ديمبلي وظل كونتي الأبرز في صحف العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - رفعت صحف فرنسا الصادرة اليوم الخميس، ليون إلى مصاف كبار أوروبا، فيما جاء طرد مولر ورغبة دورتموند في صدارة صحف ألمانيا، بينما تصدرت الجولة السوداء وظل كونتي صحف إيطاليا

ركزت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس، على هزيمة ريال مدريد الكبيرة أمام سسكا موسكو بنتيجة 3-0، في ملعب سانتياجو برنابيو، كذلك الإشادة بمستوى عثمان ديمبلي نجم برشلونة في الفترة الأخيرة، وعنونت صحيفة "ماركا" صفحتها الأولى بكتابة "ليلة للنسيان"، وتابعت "الفريق الأبيض بقليل من المستوى المعتاد يعاني أمام سسكا موسكو، ويتلقى أسوأ هزيمة أوروبية في سانتياجو برنابيو، وإيسكو يواجه الجماهير"، وفي الأسفل تحدثت عن استعداد جيرارد بيكيه لشراء نادي أندورا الكتالوني، اعتبارا من الموسم المقبل.

وعلى غلاف صحيفة "موندو ديبورتيفو" جاء العنوان "ديمبلي ينطلق"، وأكملت "بعيدا عن مشاكله، الشاب الفرنسي مذهل، سجل 4 أهداف وصنع 5 في آخر 9 مباريات، وبالرغم من أنه يلعب بجوار ميسي، فإن أرقامه مشابهة لأرقام مبابي ونيمار"، وأشارت الصحيفة لأقوى الخصوم المتوقعين لبرشلونة في دور الـ 16 ومن بينهم ليفربول ومانشستر

وعلى غلاف صحيفة "موندو ديبورتيفو" جاء العنوان "ديمبلي ينطلق"، وأكملت "بعيدا عن مشاكله، الشاب الفرنسي مذهل، سجل 4 أهداف وصنع 5 في آخر 9 مباريات، وبالرغم من أنه يلعب بجوار ميسي، فإن أرقامه مشابهة لأرقام مبابي ونيمار"، وأشارت الصحيفة لأقوى الخصوم المتوقعين لبرشلونة في دور الـ 16 ومن بينهم ليفربول ومانشستر يونايتد وروما وأياكس، وعلقت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد وقالت "نتيجة تاريخية وسخيفة في سانتياجو برنابيو".

فيما جاء غلاف صحيفة "سبورت" بعنوان "الظاهرة ديمبلي"، وأضافت "تأثير عالمي، الفرنسي أظهر أنه أحد نجوم كرة القدم في المستقبل بعد هدفع الرائع في دوري الأبطال، الفريق عفا عنه بعد الأخطاء التي ارتكبها في الماضي، وقيمته أصبحت في تصاعد".

كما أبرزت باستعداد برشلونة لمواجهة أقوى خصمين من أصحاب المركز الثاني في مجموعات دوري الأبطال وهما ليفربول ومانشستر يونايتد، وتناولت في الأعلى هزيمة ريال مدريد وقالت "نتيجة سخيفة وصافرات في البرنابيو".

وفي الصفحة الأولى من صحيفة "سوبر ديبورتي" فقد ركزت على فوز فالنسيا أمس على مانشستر يونايتد وحجز بطاقة العبور إلى بطولة الدوري الأوروبي بعد احتلال المركز الثالث، وقالت الصحيفة "السعادة.. فالنسيا يخرج من دوري أبطال أوروبا بفوز على مانشستر يونايتد قبل مواجهة إيبار في مباراة ستكون أشبه بالنهائي".

فيما ركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الخميس، على سقوط الأندية الإيطالية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "يوفنتوس الأول، لكن يا لها من هزيمة في سويسرا!.. في دوري الأبطال، ينهون المجموعة في الصدارة، القائم أوقف رونالدو، ويونج بويز يفوز 2-1..ثاني هزيمة لكنها لا تؤلم بفضل تعثر مورينيو".

وأضافت "تخبط روما، بالنسبة لدي فرانشيسكو فإن مواجهة جنوى حاسمة"، وتابعت "ثورة ماروتا.. إنتر ميلان، سباليتي تحت الاتهام، كونتي أو سيميوني في المستقبل؟"، وختمت الصحيفة "هيجواين وكوتروني من أجل اصطياد الأهداف والتأهل.. مع أولمبياكوس، ميلان يمكن أن يصل لدور الـ32 حتى مع الخسارة".

وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "رجل كونتي.. إنتر، اليوم يبدأ عصر ماروتا وعلى الفور هناك حلم أنطونيو كونتي.. سباليتي في عين النقاد والجماهير بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، والترشيح التلقائي يذهب لكونتي"، وأضافت "دوري الأبطال الأسود.. جولة كارثية للفرق الإيطالية، روما ويوفنتوس يخسران أيضًا.. أليجري يسقط في بيرن لكنه ينهي كمتصدر المجموعة.. ودي فرانشيسكو يسقط في بلزن".

وعنونت صحيفة "توتو سبورت": "يوفي أول المجموعة مع ثقوب.. ديبالا ليس كافيا في بيرن (سجل هدف بينما ألغي الهدف الثاني له)، وهدفين يمنحان يونج بويز الفوز 2-1.. لكنها خسارة لا تؤذي، البيانكونيري ينهي كأول المجموعة.. وروما يسقط في بلزن"، وأضافت "هيجواين، الاآن احمل ميلان بأهدافك.. الدوري الأوروبي: الروسونيري في اليونان"، وتابعت "سباليتي، ظل كونتي.. اليوم الإدارة ستجتمع، ثم سيعلنون عن ماروتا".

من جانبها اهتمت الصحف الألمانية، الصادرة صباح اليوم الخميس، بتأهل بايرن ميونخ الألماني لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، كمتصدر لمجموعته، رغم التعادل مع أياكس الهولندي (3-3)، أمس الأربعاء، وأبرزت صحيفة "Fussball Bild" على صدر غلافها طرد توماس مولر، مهاجم البايرن، بعنوان "مولر يرى الحمراء"، وذلك بعد تهوره ضد أحد لاعبي الفريق الهولندي.

وألقت أيضًا الضوء على رغبة بوروسيا دورتموند، بعنوان "دورتموند لا يرغب في اللعب ضد كلوب"، في إشارة لعدم تفضيل أسود الفيستيفال مواجهة مدربهم السابق، الذي يتولى تدريب ليفربول الإنجليزي حاليا، في دور الـ16.

أما صحيفة "Kicker" فحمل غلافها الرئيسي عنوان "مرشحون لبايرن"، مع صورة تضم تيمو فيرنر (لايبزيج)، كريستيان بوليسيتش (دورتموند)، لوكا يوفيتش (فرانكفورت) وثورجان هازارد (بوروسيا مونشنجلادباخ)، وأفادت الصحيفة بأن النادي البافاري يستعد للتعاقد مع أحد هؤلاء النجوم في الصيف، وركزت الصحيفة أيضًا على طرد مولر في المباراة التي انتهت بالتعادل مع أياكس.

بينما حمل غلاف صحيفة "WAZ" عنوان "هايدل تحت الملاحظة"، حيث أشارت إلى الانتقادات التي يتعرض لها كريستيان هايدل، المدير الرياضي لشالكه، بسبب سياساته في سوق الانتقالات، كما اهتمت صحيفة "Abendzeitung" بتعادل البايرن، بعنوان "صدارة المجموعة ومولر يطير"، لتشير إلى تهور مولر وقفزته التي أتبعها بضربة في رأس نجم أياكس، قبل تعرضه للطرد.

بينما أشادت العناوين الرياضية للصحف الفرنسية الصادرة اليوم الخميس بإنجاز فريق أولمبيك ليون بالتأهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع شاختار دونتسيك الأوكراني بنتيجة 1-1 في ختام مرحلة المجموعات، وعنونت صحيفة ليكيب: "مثل الكبار" في إشارة لصعود ليون للدور الثاني.

وأضافت مجلة فرانس فوتبول عبر موقعها الإلكتروني: "ليون مع الكبار"، وتابعت صحيفة 20 دقيقة: "ليون وفقير يؤمنان مستقبلهما في دوري الأبطال"، أما صحيفة بروفانس فأشارت إلى التحديات التي تواجه أولمبيك مارسيليا ضد ليماسول القبرصي، واختبار بوردو في الجولة السادسة لمنافسات الدوري الأوروبي.