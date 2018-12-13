انت الان تتابع أبو السعد تطالب الحكومة باستغلال «القوة الناعمة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد محمود ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٢ م

قالت النائبة هالة أبو السعد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين إن مصر لديها قوة كبيرة جدا هي القوة الناعمة، استخدمتها الهند من قبل، وأوضحت أن القوة الناعمة لها تأثير في ثقافة المجتمعات، لافتة إلى أن جيلا كبيرا تربي على إنتاج عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم والدراما والموسيقي المصرية قديما. وأضافت خلال ندوة حزب المحافظين، «التنمية وعلاقتها بالأمن القومى ودور الأحزاب في تفعيل المشاركة السياسية»، مساء أمس الأربعاء، أن دولا كبيرة بدأت في استخدام القوة الناعمة لمواجهة التحديات.مشيرة إلى أن الحزب يطالب الحكومة بضرورة استخدام القوة الناعمة.

وأشارت إلى أنه كان لديها آمال وطموحات في إصلاح البيئة التشريعية، ولكن الموضوع ليس بالسهل، مضيفة «لدينا قوانين كثيرة ومتشعبة وقوانين عميقة منذ سنوات طويلة، وأعتقد أنه لن يتم إصلاحها من خلال البرلمان الحالي»، لافتة إلى الحاجة للنظر في القوانين والفتاوى لتحسين البيئة التشريعية وهذا ما يجب