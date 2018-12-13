أبو السعد تطالب الحكومة باستغلال «القوة الناعمة»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد محمود ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٢ م
قالت النائبة هالة أبو السعد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين إن مصر لديها قوة كبيرة جدا هي القوة الناعمة، استخدمتها الهند من قبل، وأوضحت أن القوة الناعمة لها تأثير في ثقافة المجتمعات، لافتة إلى أن جيلا كبيرا تربي على إنتاج عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم والدراما والموسيقي المصرية قديما. وأضافت خلال ندوة حزب المحافظين، «التنمية وعلاقتها بالأمن القومى ودور الأحزاب في تفعيل المشاركة السياسية»، مساء أمس الأربعاء، أن دولا كبيرة بدأت في استخدام القوة الناعمة لمواجهة التحديات.مشيرة إلى أن الحزب يطالب الحكومة بضرورة استخدام القوة الناعمة.
وأشارت إلى أنه كان لديها آمال وطموحات في إصلاح البيئة التشريعية، ولكن الموضوع ليس بالسهل، مضيفة «لدينا قوانين كثيرة ومتشعبة وقوانين عميقة منذ سنوات طويلة، وأعتقد أنه لن يتم إصلاحها من خلال البرلمان الحالي»، لافتة إلى الحاجة للنظر في القوانين والفتاوى لتحسين البيئة التشريعية وهذا ما يجب
وأشارت إلى أنه كان لديها آمال وطموحات في إصلاح البيئة التشريعية، ولكن الموضوع ليس بالسهل، مضيفة «لدينا قوانين كثيرة ومتشعبة وقوانين عميقة منذ سنوات طويلة، وأعتقد أنه لن يتم إصلاحها من خلال البرلمان الحالي»، لافتة إلى الحاجة للنظر في القوانين والفتاوى لتحسين البيئة التشريعية وهذا ما يجب مراعاته فى البرلمان المقبل.
حضر الندوة المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، النائبة منى منير، على قرطام نائب رئيس الحزب للشئون الخارجية، بركات السايح المدير التنفيذى لبيت الخبرة البرلمانية، عمرو الشريف نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم، شعبان خليفة رئيس لجنة العمال بالحزب، نادية عبد العزيز أمينة المرأة بجنوب القاهرة، ثروت راغب رئيس لجنة الطاقة، مصطفى بكير، نائب رئيس الحزب لشئون الشباب، محمد السعدني، مستشار الحزب، كريم عبد العاطى رئيس لجنة العضوية المركزية.
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