انت الان تتابع عرفات: خطة لتطوير النقل بالتعاون مع البنك الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - عرفات: تنفيذ خطة شاملة لتجديد وتطوير عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات "طرق وكباري وسكك حديدية ومترو أنفاق ومواني بحرية ونقل نهري ومنافذ برية حدودية".

بحث الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مع نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية مختار ديوب فرص التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، وقال إن قطاع النقل يعد أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية الهامة في مصر والتي ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بكافة القطاعات الأخرى، موضحا أن شبكات النقل تعد البنية التحتية الرئيسية التي تقوم على أساسها كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد إذ تتأثر اقتصادات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات البنية التحتية سواء كانت تخص وسائل النقل السككي أو البري أو البحري أو النهري أو الجوي.

وأوضح عرفات خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس، أن الوزارة تقوم حاليا، في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، بتنفيذ خطة شاملة لتجديد وتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات "طرق وكباري - سكك حديدية - مترو أنفاق - مواني بحرية - نقل نهري - منافذ برية حدودية"؛ لمواكبة التطورات المتلاحقة والعمل

وأوضح عرفات خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس، أن الوزارة تقوم حاليا، في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، بتنفيذ خطة شاملة لتجديد وتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات "طرق وكباري - سكك حديدية - مترو أنفاق - مواني بحرية - نقل نهري - منافذ برية حدودية"؛ لمواكبة التطورات المتلاحقة والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية، وربطها بالشبكات الإقليمية لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل مع دول الجوار، مشيرا إلى أن هناك فرصا استثمارية كبيرة في مجال النقل بمصر خاصة في مجال النقل السككي والبري والنهري. وأكد أن مصر لديها فرص استثمارية في مجال المواني الجافة والتي يمكن من خلالها التعاون التمويلي مع البنك الدولي، حيث إن هناك خطة شاملة للوزارة في هذا المجال والمناطق اللوجستية، وستتكامل هذه الخطة مع المخطط الشامل للموانى الجاري إعداده حاليا بحيث يتحقق الربط بين المواني البحرية والبرية والمناطق اللوجستية؛ لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق، حيث من المستهدف أن يتم نقل البضائع من وإلى هذه المواني عن طريق شبكة السكك الحديدية. ونوه عرفات، بأن الوزارة راعت توافر هذه الموانى والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي، وأنه تم اختيار هذه المواقع وفقا لأسس علمية. وأشاد نائب رئيس البنك الدولي بالتطور الكبير في مجال البنية التحتية في كافة المجالات بمصر ومنها مجال النقل، وهو ما انعكس على تقدم مصر في تقرير التنافسية الدولية في مجال البنية التحتية، مشيرا إلى إيجابية التعاون بين البنك والوزارة في عدد من مشروعات البنية الأساسية في السكك الحديدية مثل: مشروع كهربة الإشارات، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهرباء إشارات المسافة من "بني سويف وأسيوط وسوهاج ونجع حمادي"، بالإضافة إلى "خط القاهرة - الإسكندرية" بإجمالي 600 مليون دولار. وبحث الجانبان خلال اللقاء، إمكانية تمويل البنك للدراسات الخاصة وتكاليف ازدواج المسافة من "الإسكندرية - المناشي - إمبابة"، وكذلك فرص تمويل وصلة "المناشي - 6 أكتوبر" والتي قامت هيئة السكك الحديدية بطرح الأعمال الاستشارية الخاصة بها. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد صرح بأن جهاز مدينة 6 أكتوبر بدأ تنفيذ خطة لتطوير وصيانة الطرق الداخلية للأحياء السكنية والمناطق الصناعية بالمدينة بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه، وذلك يتم بالتوازي مع مشروعات تطوير محاور الطرق الرئيسية الجاري تنفيذها بالمدينة، فيما قال رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر المهندس عصام بدوي، إن التطوير يشمل إزالة الأجزاء المتهالكة بالطبقة الرابطة للأسفلت، وتأهيل السن واستكماله، وصيانة المرافق "مياه – صرف"، وزيادة غرف صرف المطر بالشوارع، وإعادة رصف أجزاء الطبقة الرابطة بالإضافة إلى تنفيذ البردورات. وأضاف بدوي، في بيان لوزارة الإسكان، أن التطوير يشمل التبليطات للأرصفة بالإنترلوك، وتنفيذ الطبقة السطحية لكامل الطرق بالأحياء المكتملة المرافق، وتنفيذ عدد من المطبات من البازلت مع وضع اللوحات الاسترشادية والتخطيط اللازم لها بالأماكن التي حددتها الدراسات المرورية بالمدينة، كما تشمل الخطة رصف طرق الأحياء التي وصلت نسبة البناء بها إلى 70 %.

شكرا لقرائتكم خبر عن عرفات: خطة لتطوير النقل بالتعاون مع البنك الدولي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .