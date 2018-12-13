الان تتابع سفير السعودية: اتفاق السويد ينص على انسحاب الحوثيين من تعز والحديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

قال محمد آل جابر، السفير السعودي في اليمن، إن “جهود التحالف الداعم للشرعية في اليمن أثمرت عن إرغام الحوثيين بالجلوس على الطاولة مع الحكومة اليمنية في مشاورات السويد، والتوصل إلى اتفاقات برعاية الأمم المتحدة”.

وأضاف آل جابر، في بيان، أن الاتفاقات تهدف إلى “معالجة الوضع الإنساني، من خلال الانسحاب من مدينة وميناء الحديدة، وكذلك تعز، وإطلاق آلاف المحتجزين والأسرى”.

وأشار إلى أن السلام عم مشاورات السويد، وتم تحقيق تقدم بين وفد الحكومة اليمنية والحوثيين.