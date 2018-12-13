الان تتابع غوتيرس: توصلنا لاتفاق بشأن ميناء ومدينة الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

قال الأمين العام للأمم المتجدة إن “ما تم تحقيقه حتى الآن خطوة هامة للشعب اليمني”.

وأضاف غوتيريس، خلال مؤتمر صحفي بختام المشاورات اليمنية في السويد: لدينا فرصة هامة وأعتقد أن الأطراف حققت تقدما حقيقيا في مشاورات السويد.

وتابع: الرئيس اليمني عبر عن دعمه الكامل لما تم التوصل إليه في السويد.

واستطرد: تم التوصل لاتفاق فيما يخص ميناء ومدينة الحديدة، كما تم التوصل إلى توافق بشأن إيصال المساعدات إلى تعز.

وعلق الأمين العام للأمم المتحدة على الاتفاق قائلا إنه “يحسن الظروف المعيشية لملايين اليمنيين”.

وأكد أن الأمم المتحدة وجميع الأطراف تبذل “كافة الجهود لمساعدة اليمنيين على حل مشاكلهم”.

وكشف غوتيريس، خلال المؤتمر، موعد الجولة المقبلة من المحادثات، قائلا إنها ستكون في يناير المقبل.

في السياق، علقت الإمارات على اتفاق السويد، قائلة إنه لم يكن ليحدث من دون الضغط العسكري.

وقال أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، قائلا إن “التحالف جنّب الحديدة وميناءها العمليات العسكرية حفاظا على المدنيين”.

وأضاف “قرقاش”: اليوم بإمكان ميناء الحديدة ممارسة دوره على الصعيدين الإنساني والتجاري.

من جانبها، قالت مارغو والستروم، وزيرة الخارجية السويدية، إنها تأمل “أن تسهم الاتفاقات في إطلاق عملية إعادة إعمار اليمن”.