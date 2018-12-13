الان تتابع الحكومة الفرنسية تدعو السترات الصفراء لعدم التظاهر السبت المقبل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باريس - الخليج 365:

أطلق بنجامين جريفو، الناطق باسم الحكومة الفرنسية، الخميس، نداءا إلى محتجي السترات الصفراء، بالامتناع عن التظاهر، يوم السبت المقبل، بينما طلب منهم رئيس الجمعية الوطنية “البرلمان الفرنسي”، ووزير الانتقال البيئي، وقف حركتهم بشكل كامل ونهائي.

وقال جريفو لموقع “سينيوز” متوجها إلى المحتجين: “ما نطلبه منكم بمسؤولية هو التعقل السبت وعدم الذهاب للتظاهر”، وأضاف: “في هذه المرحلة، لم نقرر حظر التظاهرات التي تجري السبت في جميع أنحاء فرنسا، لكن ليس من الحكمة التظاهر، نظرا للاعتداء الذي حدث في ستراسبورغ، الثلاثاء”.

وفي السياق ذاته، طلب ريشار فيران، رئيس الجمعية الوطنية، وقف الحركة، وقال: “أعتقد فعلا أن الحركة يجب أن تتوقف الآن للانتقال إلى بناء نموذج فرنسي جديد”.

وأضاف، في تصريحات لإذاعة “فرانس انتر” أنه: “بشأن المسألة المؤسسة للحركة وهي القدرة الشرائية الأساسية، قُدمت ردود واسعة بصدق، ووضعت أمور على الأمد القصير على الطاولة”.

ودعا فيران إلى عدم السماح “بوقوع المظاهرات في العنف أو بأيدي ناشطين سياسيين يعتقدون أنهم يحققون أغراضهم على حساب السترات الصفراء”.

أما وزير الانتقال البيئي، فرنسوا دو روجي، فقد عبر عن أمله في وقف التظاهرات، وقال: “حان الوقت لوقف هذه التظاهرات، التجمعات اليومية عند المستديرات وخصوصا السبت في باريس والمدن الأخرى في فرنسا، هناك جانب من المسؤولية يجب التحلي به”.