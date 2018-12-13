الان تتابع تأخر الجلسة الختامية للمشاورات اليمنية في السويد بسبب عراقيل حوثية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات أعلنت “العربية” في خبر عاجل لها، عن تأخر الجلسة الختامية للمشاورات اليمنية في السويد التي تقام برعاية الأمم المتحدة، بين وفد الحكومة اليمينة والحوثيين بسبب عراقيل من ميليشيات الحوثي.

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