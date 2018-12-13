الان تتابع قراصنة مرتبطون بإيران حاولوا التجسس على علماء في المجال النووي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات حاول قراصنة مرتبطون بإيران التجسس على البريد الإلكتروني لمجموعة من العلماء في المجال النووي، حسبما أوردت “أسيوشيتيدبرس”.

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