الهلال الأحمر الإماراتي يقضي ديون 500 امرأة الغارمات في الأردن

وجه رئيس هيئة الهلال الاحمر الاماراتي اليوم بسداد ديون ما يزيد على 500 امرأة من الغارمات في الأردن ممن ترتب عليهن طلبات قضائية إثر عجزهن عن سداد ديون ترتبت عليهن بسبب ظروفهن الاقتصادية والأسرية وبتن مهددات بالسجن.

وتنشط هيئة الهلال الاحمر الاماراتي في مجال الانساني والاغاثي في غالبية الدول العربية لا سيما اليمن والقرن الافريقي.

وتأتي توجيهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في إطار تعزيز مبادرات الهلال الأحمر النوعية خلال عام زايد الخير وفي بادرة إنسانية اجتماعية وانطلاقا من الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها في تقديم المساعدة للمحتاج في مختلف البلاد العربية والإسلامية.

وتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان وفد من الهيئة للإشراف على تنفيذ توجيهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية والجهات الأخرى ذات الاختصاص، ومتابعة إجراءات تسديد المديونيات والإسراع بإنهاء الطلبات القضائية بحق المستفيدات من المبادرة.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهيئة أن توجيهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان تأتي في إطار مبادراته المتعددة التي تجسد نظرته الإنسانية والعروبية بالالتفاف إلى تلك الفئة من الأمهات والأخوات من الغارمات في الأردن وإيجاد الحلول لمشكلاتهن المالية وما ترتب عليها من تداعيات نفسية واجتماعية سلبية.

وأشار إلى أن المبادرة تسعى لتحقيق عدد من المقاصد الخيرة؛ منها فك ضائقة تلك النساء، وإتاحة الفرصة أمامهن للإقبال من جديد على الحياة والانخراط في المجتمع بتفاؤل وأمل كبيرين، وإعطاؤهن وأبناءهن وذويهن فرصة لحياة جديدة يملؤها الأمل بمستقبل أفضل.

وأكد الفلاحي أن الهيئة شرعت فورا في تنفيذ توجيهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للسداد عن الغارمات في أسرع وقت ممكن..

مضيفاً أن الجهات المختصة في الأردن رحبت بالمبادرة وأعربت عن استعدادها التام للتعاون مع الهيئة في هذا الصدد، وإتمام الإجراءات بالصورة التي تحقق مقاصدها الخيرة والإنسانية.