شكرا لقرائتكم اتفاق على انسحاب متبادل بالحديدة لتمرير المساعدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت مصادر في #المفاوضات_اليمنية الجارية في العاصمة السويدية #ستوكهولم، اليوم الأربعاء، أنه جرى #اتفاق بشأن #الحديدة يقضي بانسحابات مُتبادلة لقوات الطرفين من شارع الخمسين بمسافة نصف كيلومتر، لفتح ممر لإدخال المساعدات الإنسانية.

من جهة أخرى، أكدت المصادر فشل الاتفاق بشأن فتح مطار صنعاء، جرّاء رفض #الحوثيين تسيير الرحلات عبر مطاري عدن وسيئون جنوب اليمن.

وكانت وزيرة خارجية السويد أكدت أن نتائج مشاورات اليمن ستقدم لمجلس الأمن، غدا الجمعة. وقالت إن أي اتفاق على مواصلة المشاورات سيكون نجاحا، مؤكدة أن مشاورات السلام اليمنية جرت بروح إيجابية ونية طيبة.

ومن المقرر أن يحضر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، المحادثات الختامية في السويد، اليوم، دعماً لجهود مبعوثه للسلام في اليمن لبدء عملية سياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات، فيما من المتوقع أن تُجرى جولة أخرى من المحادثات في أوائل عام 2019.