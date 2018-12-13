شكرا لقرائتكم الإمارات:نرحب باتفاق السويد ولولا الضغط العسكري ما تحقق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - رحبت #الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس باتفاق #السويد، مشيرة إلى أنه لم يكن ليتحقق من دون الضغط العسكري.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور القرقاش، إن التحالف جنّب الحديدة وميناءها العمليات العسكرية حفاظا على المدنيين.
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