شكرا لقرائتكم الإمارات:نرحب باتفاق السويد ولولا الضغط العسكري ما تحقق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رحبت #الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس باتفاق #السويد، مشيرة إلى أنه لم يكن ليتحقق من دون الضغط العسكري.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور القرقاش، إن التحالف جنّب الحديدة وميناءها العمليات العسكرية حفاظا على المدنيين.