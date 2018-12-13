مصرع 4 وإصابة 43 في حادث "قطار تركيا"

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قال فاسيب شاهين، حاكم أنقرة، إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 43 آخرون في حادث القطار السريع الذي وقع بالعاصمة التركية صباح اليوم الخميس.

وأضاف شاهين في تصريحات للصحفيين من موقع الحادث أن القطار السريع، الذي كان متجها إلى إقليم قونية بوسط البلاد، اصطدم بجرار قطار كان يجري فحصا للقضبان، وفقا لـ"رويترز".

وأذاع التلفزيون التركي، فجر الخميس، نبأ أفاد بأن قطارًا سريعًا اصطدم بجسر في العاصمة أنقرة، مخلفا إصابة عدد كبير من الأشخاص.

وقالت قناة "سي.إن.إن ترك" إن القطار اصطدم بجسر ما أدى إلى انقلاب عربتين، وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال إنقاذ في موقع الحادث، حيث حوصرت العربتان أسفل حطام جسر.

وأظهرت لقطات فيديو عمال الطوارئ في موقع الحادث حيث حوصرت العربات تحت حطام المعدن المهترئ لممر علوي، وقالت قناة "سي إن إن ترك" إن القطار كان مسافرا بين العاصمة انقرة واقليم قونية بوسط تركيا، وفقا لـ"يورو نيوز".