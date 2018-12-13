شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يطلق منافذ متحركة لبيع السلع بالقاهرة ويوزع الهدايا على الطلاب بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة عددا من منافذ السلع الغذائية المتنقلة بمنطقة حلوان، وهو ما قوبل بترحيب كبير من المواطنين. وفى سياق متصل أقام الحزب احتفالية بالمدرسة الفكرية ببلبيس بمحافظة الشرقية، ووزع الهدايا على الطلاب.

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