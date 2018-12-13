شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة بالبرلمان" تنظم زيارة ميدانية لعمال "بسكو مصر" الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتأتى الزيارة البرلمانية بناء على طلب إحاطة محال للجنة القوى العاملة، بشأن أوضاع عمال شركة بسكو مصر وتعنت إدارة الشركة في عدم صرف مستحقات العاملين، وكذلك التعسف في فصل بعض العاملين.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، عقدت اجتماعا يوم الاثنين الماضى، لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بأوضاع عمال شركة بسكو مصر، وشهد الاجتماع غضبا كبيرا بين أعضاء اللجنة، بسبب تغيب محمد سعفان ـ وزير القوي العاملة عن حضور الاجتماع، وأعلن النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة أن اللجنة ستتقدم بمذكرة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، للشكوي من الغياب المتكرر للوزراء، على مدار الاجتماعات الماضية.

وأشار "المراغي"، إلى أن اللجنة ستجرى زيارة ميدانية لشركة بسكو مصر، بفرعيها بالإسكندرية والأميرية، للوقوف علي مدي المشاكل التي يتعرض لها العمال، موضحا أن اتحاد عمال مصر أيضا، يتابع مشكلة العمال بشركة بسكو مصر وتم الاتصال مع النقابة العامة للصناعات الغذائية، وتم التفاوض مع وزارة القوى العاملة والعمال بالمصنع وإدارة الشركة، لافتا إلى أن المشكلة الأساسية تتعلق بـ11 عاملا تم فصلهم من العمل.

جدير بالذكر، أن هذه الزيارة تعد أول زيارة ميدانية للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، منذ انعقاد المجلس فى يناير 2016.