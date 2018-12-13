شكرا لقرائتكم خبر عن النائب على بدر عن تقرير ألمانى يحذر من إرهاب الإخوان: برلين بدأت تستيقظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب على بدر، عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، وعضولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن تقرير موقع "فوكوس" بأن جماعة الإخوان الإرهابية لها تأثير ملحوظ على الجالية المسلمة بألمانيا، وبحسب جهاز الاستخبارات الداخلية فإن "الجمعية الإسلامية"، واجهتهم في ألمانيا، تشكل خطرا على الديمقراطية وهو ما تنفيه الأخيرة، يؤكد أن ألمانيا بدأت تستيقظ لحقيقة ما تمثله هذة الجماعة من خطر على الإنسانية كلها.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن التقرير فى يحمل وضع صورة الجماعة الإرهابية فى حقيقتها التى حاولت المانيا أن تخفيه، ولكنه يكشف عن أن التقارير الأمنية أكدت خطورة الأخوان أكبر من داعش وهنا يجب الإشارة إلى أنه يجب أن يعرف العالم كله حقيقة جماعة الإخوان، وأنها هى مفرخة الجماعات الإرهابية والمتطرفة فى العالم خلال 50 عاماً على الأقل، وأن تنظيم داعش الإرهابى يعتبر جناح من أجنحة الإرهاب والتطرف النابع للجماعة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك تعاون وتنسيق مع التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، وخصوصا فى أوروبا من عدد من المنظمات المتطرفة، بالإضافة إلى أنها تتلقى تمويلا من جماعة الإخوان الإرهابية لضرب الاستقرار بدول كثيرة كورق ضغط على بعض الدول التى تحارب الإرهاب، وبمعنى واضح" تثير القلائل فى ألمانيا لتضغط عليها لتدعم الدول الأساسية الداعمة لها، مثل قطر وتركيا مثلا على حسب دول تحارب الفكر المتطرف والمتطرفين.