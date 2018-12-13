شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مستقبل وطن ينظم حملة "بناء العقول نحو محاربة المخدرات" بالزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت أمانة حزب حزب مستقبل وطن بقسم الزيتون بمحافظة القاهرة فعاليات الحملة التى أطلقها موخرا الحزب تحت اسم (بناء العقول نحو محاربة المخدرات والقضاء على الإدمان ). استهدفت الحملة المرور على عدد 6 مدارس بدائرة الزيتون لتعريف طلبة المدارس بخطورة الإدمان ،حيث شارك بتلك الحملة ممثلين عن وزارتى الداخلية والتربية والتعليم .

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