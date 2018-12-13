شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: تغطية الموازنة العامة للدولة نقلة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لأول مرة الدولة تغطى الموازنة العامة للدولة بدلا من كانت تقترض لدفع الإيرادات والمصروفات، وتغطية المصاريف الأساسية من الدخل الخاص يعد نقلة جيدة تحسب لهم، ولابد من استخدام الفائض المتبقى من الموازنة فى المشروعات التنموية.

وأضافت بسنت خلال مداخلة هتافية لبرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة دى أم سى، أن الحكومة تحاول تحس من مناغ الاستثمار، ولكن اليوم العالم به مشاكل كبيرة تعيق الاستثمار فى العديد من البلدان بسبب ما يحدث فى أوروبا من احتجاجات، مضيفا أن مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمستثمرين الأجانب يؤكدا لهم المؤشرات الفعلية للدولة، متوقعة أن المؤشرات المصرية سوف تحدث طفرة فى الاقتصاد المصرى فى الفترة القادمة.