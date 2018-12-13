المركبات البرية غير المأهولة من ميلريم روبوتيكس تنجح في اختبارات القوات المسلحة البريطانية

كتبت: شرين طه

سالزبوري، إنجلترا-(بزنيس واير): خضعت مركبات "تيتان" البرية غير المأهولة ("يو جي في") الأربعة التي صممتها شركة "ميلريم روبوتيكس" وشركة "كينيتيك" لاختبارات قاسية على مدى ثلاثة أسابيع نظمتها القوات البريطانية خلال التجارب القتالية للقوات المسلحة البريطانية لعام 2018 - المحاربين المستقلين (القوات البرية).

وكانت "ميلريم روبوتيكس" أكثر شركة مصنعة للمركبات البرية غير المأهولة تمثيلاً في التدريبات مع أربع مركبات.

وفي هذا السياق، أوضح الكابتن المتقاعد جوري باجوست، مدير البرامج في شركة "ميلريم روبوتيكس"، الذي شارك في التدريبات، قائلاً: "يتمثل الهدف الرئيسي من الاختبارات القتالية، التي اختُتمت الأسبوع الماضي، في تحديد كيف يمكن للتقنيات الجديدة غير المأهولة تعزيز قدرة الجندي للبقاء على قيد الحياة وكفاءته في ساحة المعركة حيث تُستخدم العتاد الحديثة".

هذا وأُجري الاختبار على ثلاث مراحل تشمل: عمليات قتالية بدون الاستفادة من التقنيات الجديدة؛ وعمليات قتالية استُخدمت خلالها تقنيات جديدة ولكن بدون تغيير التكتيكات؛ وأخيرًا، عمليات قتالية استُخدمت خلالها تقنيات جديدة مع ملاءمة التكتيكات وفقًا للقدرات التي توفرها التقنيات الجديدة.

كما تم استخدام المركبات البرية غير المأهولة ("يو جي في") في عدد من الأدوار المختلفة خلال المهمات التي أجريت في الساحات داخل المدن وفي الساحات المفتوحة والغابات.

وأضاف باجوست قائلاً: "كانت ردود الفعل الصادرة عن المستخدمين إيجابية للغاية، وقد فوجئوا بمدى مرونة المركبات البرية غير المأهولة المقدمة من شركة ’ميلريم روبوتيكس‘ ومتانتها".

ومن بين المركبات الأربعة التي طوّرتها "ميلريم روبوتيكس"، تم نشر اثنتين من قبل "ميلريم روبوتيكس" واثنتين من قبل شركة "كينيتيك". وتضمنت أنظمة "ميلريم روبوتيكس" الافتراضية نظامًا تم تكوينه كوحدة لإجلاء الإصابات والدعم اللوجستي ووحدة ثانية مجهزة بحجيرة للطائرات بدون طيار متعددة المراوح مقدمة من شركة "ثريود سيستمز".

ومن بين إحدى المركبات الأربعة البرية غير المأهولة، "تيتان سترايك"، وهو نظام أولي يحمل محطة للأسلحة عن بعد طورتها شركة "كونجسبيرج" النرويجية، يتم التحكم فيها بالكامل بواسطة مشغل عن بعد وتستخدم نظام "بوينتر" المقدم من شركة "كينيتيك" كوسيلة لدمج القدرات مع المشاة الراجلة. أما النظام الثاني، "تيتان سنتري"، المدعوم أيضًا من قبل نظام "بوينتر"، فيتضمن مجموعة مستشعرات مزودة من شركة "هنسولدت" بما في ذلك كاميرات التصوير الكهروضوئية والحرارية ورادارات تُستخدم في ساحة المعركة.

ومن جهته، قال كيث مالون، مدير الحملة في شركة "كينيتيك": "تُعتبر التجارب القتالية للقوات المسلحة البريطانية لعام 2018 تتويجاً لأشهر طويلة من العمل المضني، حققت خلالها أنظمة ’تيتان سنتري‘ و’تيتان سترايك‘ نضوجاً ملحوظاً. هذا واستمتعنا بالعمل الوثيق مع شركة ’ميلريم روبوتيكس‘، ونتطلع قُدماً إلى التعاون في المستقبل أيضاً، بخاصة مع منصة ’ثيميس‘ الرائدة عالمياً".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "كينيتيك" استخدمت أيضًا إحدى منصتي "تيتان" في تكوين لوجيستي في إطار عملها ضمن تحدي "إعادة إمداد الجنود بالمعدات المستقلة في المواقع الخطرة" في المملكة المتحدة، مع العروض التي أقيمت إلى جانب التجارب القتالية للقوات المسلحة البريطانية لعام 2018.