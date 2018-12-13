دريان: التضامن والوحدة بين المسلمين هي الطريق السليم للتصدي لكل التطرف

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ بعد لقائه مفتي عام ​السعودية​ رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ ​عبد العزيز آل الشيخ​، "أهمية التعاون وتعزيز العلاقات بين ​دار الفتوى​ في الجمهورية اللبنانية ودور الإفتاء في المنطقة العربية والإسلامية وفي كافة أنحاء العالم وبخاصة مع ​دار الإفتاء​ في السعودية لما يعود بالنفع والخير على المسلمين في شتى أقطار العالم".

وشدد على ان "التضامن والوحدة بين المسلمين هي الطريق السليم للتصدي لكل أنواع الغلو والتطرف في الدين".