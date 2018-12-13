النشرة: تسجيل حركة لافتة للجيش الإسرائيلي بمنطقة العبارة خلف الجدار العازل

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بأنّ "حركة لافتة للجيش الإسرائيلي تُسجّل في منطقة العبارة خلف الجدار العازل، في ضوء تواجد كثيف للآليات العسكرية والمدنية هناك". وأوضح أنّه "يقابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مشتركة للجيش اللبناني وقوات "​اليونيفيل​". كما تقوم فرقة من "اليونيفيل" بسحب المياه من البركة المحاذية للجدار العازل في الجانب اللبناني مقابل ​كفركلا​، بواسطة ​الصهاريج​".

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