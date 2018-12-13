عبد الأمير قبلان استقبل سفير الامارات ووفد من تجمع العلماء المسلمين

استقبل رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ عبد الأميرقبلان، سفير ​الامارات​ في ​لبنان​ ​حمد الشامسي​ وجرى استعراض الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وسلم السفير الشامسي قبلان دعوة للمشاركة في اعمال اللقاء الحواري بعنوان "التعارف والاعتراف... نحو دولة المواطنية" الذي يقام في 18 من الشهر الحالي في ​فندق هيلتون حبتور​.

ثم استقبل قبلان وفد ​تجمع العلماء المسلمين​ برئاسة ​الشيخ حسان عبدالله​ وجرى التباحث في القضايا والشؤون الاسلامية، وتم استعراض الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، واطلع سماحته على نشاطات التجمع ودوره على الساحة الوطنية والاسلامية.

ورأى ان "​المجتمع اللبناني​ عرضة لهجمة غزو ثقافي لا اخلاقي يستهدف المجتمع اللبناني بتعاليمه الدينية وقيمه الاخلاقية مما يحتم على علماء المسلمين والمسيحيين ان يجندوا انفسهم ل​محاربة الفساد​ فيتصدوا لهذه الهجمة الشرسة المتأتية من الدول والقوى الاستعمارية بهدف تدمير المجتمع اللبناني وضرب قيمه".

وشدد على "ضرورة تعميم تجربة تجمع العلماء المسلمين في البلاد الاسلامية لما يمثله من نهج معتدل ومنصف نحتاج الى تكريسه في بلادنا العربية والاسلامية، وعلى المسلمين ان ينفتحوا على بعضهم البعض ويتعاونوا على البر والتقوى ويعملوا لجمع الكلمة ورأب الصدع.