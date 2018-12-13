فنيانوس: لا نفرض اي رسوم على الشاحنات السورية عند دخولها وخروجها من اراضينا

عقد وزير الاشغال العامة والنقل في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​يوسف فنيانوس​ ضم وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال ​حسين الحاج حسن​، الامين العام للمجلس الاعلى ال​لبنان​ي - السوري نصري الخوري والمدير العام للنقل البري والبحري ​عبد الحفيظ القيسي​، رئيسة مصلحة النقل البحري الهام خباز.

وتم بحث إجراءات التعاون والتنسيق ونقل البضائع بين لبنان و​سوريا​ والترانزيت والرسوم المفروضة على ​الشاحنات​ اللبنانية عند دخولها وخروجها وعبورها ​الاراضي السورية​.

وأشار فيانوس الى ان "لبنان لا يفرض اي رسوم على الشاحنات السورية عند الدخول والخروج من الاراضي اللبنانية"، مؤكداً "ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين بحيث يتم اعفاء الشاحنات اللبنانية العادية والمبردة من الرسوم المفروضة عليها من المراكز الحدودية سواء عند دخولها وخروجها وعبورها من الاراضي السورية".

ولفت الى "عقد اجتماع ثنائي بين الوزارء المعنين لمناقشة هذه المواضيع ومعالجتها وإزالة المعوقات امام حركة التجارة بين البلدين".

وتناول فنيانوس مع المدير العام للطيران المدني ​محمد شهاب الدين​ اوضاع المديرية واللإجراءات المتخذة في المطار قبل موسم الاعياد.

واستقبل وفداً من نقابة ​المؤسسات السياحية​ البحرية برئاسة النقيب ​جان بيروتي​، الذي قال: "اطلعنا فنيانوس عل نتائج ​موسم السياحة​ البحري وسلمنا الوزير ملف المشاكل البيئية على طول ​الشاطئ اللبناني​ وواقع السياحة اللبنانية".