محافظ الجنوب التقى وفدا من نادي "الليونز إيليت" الذي عرض لأهدافه ونشاطاته

التقى محافظ ​الجنوب​ ​منصور ضو​، في مكتبه في ​سراي صيدا​ الحكومي، وفدًا من نادي "الليونز إيليت" - ​جنوب لبنان​ برئاسة زكريا غدار، الّذي عرض لضو لنشاطات وأهداف النادي الّذي تأسّس حديثًا ضمن أندية "الليونز" الدولية، وأطلعه على أبرز عناوين خطة عمل النادي بعد انطلاقته الرسمية.

كما وجّه دعوة للمحافظ ضو لحضور الحفل التأسيسي للنادي، بحضور حاكم المنطقة 351 ​إيلي زينون​ والمقرّر يوم السبت 15 كانون الأول 2018.

من جهته شكر ضو لرئيس وأعضاء النادي دعوتهم، منوّهًا بأهداف النادي ونشاطاته في خدمة المجتمع.