التقت النائب ​بهية الحريري​ التقت في مجدليون محافظ الجنوب ​منصور ضو​ ورئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​ وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد ​غسان شمس الدين​، بحضور منسق عام تيار "المستقبل" في الجنوب ​ناصر حمود​. وجرى خلال اللقاء عرض لأوضاع مدينة صيدا وجوارها من مختلف الجوانب الحياتية بالاضافة الى موضوع تنظيم الشوارع والأسواق ومواكبة فترة الأعياد .

شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري التقت ضو والسعودي وشمس الدين بحضور حمود على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .