داليما عن موقف سالفيني من حزب الله: انزلق بموقف أوقعه فيه الإسرائيليون

أكد رئيس الحكومة الايطالية الأسبق ماسيمو داليما "أن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني انزلق في موقف أوقعه فيه الإسرائيليون، وهو وزير لا شأن له بالسياسة الخارجية"، في إشارة إلى موقفه بأن "حزب الله منظمة إرهابية تهدد إسرائيل".
واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ"الخبث" لأنه حث وزيرا لا شأن له بالقضايا الخارجية، مؤكداً "أن إيطاليا حددت ما هو الإرهاب، المنظمات التابعة لتنظيم القاعدة والتي واجهها حزب الله".
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