داليما عن موقف سالفيني من حزب الله: انزلق بموقف أوقعه فيه الإسرائيليون

أكد رئيس ​الحكومة الايطالية​ الأسبق ماسيمو داليما "أن وزير الداخلية الإيطالي ​ماتيو سالفيني​ انزلق في موقف أوقعه فيه ال​إسرائيل​يون، وهو وزير لا شأن له بال​سياسة​ الخارجية"، في إشارة إلى موقفه بأن "​حزب الله​ منظمة إرهابية تهدد إسرائيل".

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ"الخبث" لأنه حث وزيرا لا شأن له بالقضايا الخارجية، مؤكداً "أن ​إيطاليا​ حددت ما هو الإرهاب، المنظمات التابعة لتنظيم القاعدة والتي واجهها حزب الله".