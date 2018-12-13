جهاد ذبيان: نعالوة والبرغوثي سطرا بدمائهما ملحمة بطولية جديدة

حيّا رئيس تيار "​صرخة وطن​" ​جهاد ذبيان​ "أرواح الشهيدين أشرف نعالوة وصالح البرغوثي اللذان سطرا بدمائهما الطاهرة، ملحمة بطولية جديدة في سياق المواجهة المفتوحة مع العدو الإسرائيلي، على درب تحرير فلسطين وعودة أبنائها اليها".

وإذ أشاد ذبيان بموقف القوى و​الفصائل الفلسطينية​ لا سيما موقف حركة "فتح"، دعا الى "ترجمة عملية لهذه المواقف من خلال إتمام ​المصالحة الفلسطينية​ – الفلسطينية، والتخلي عن الإنقسامات التي تؤدي الى زعزعة الصف الفلسطيني، والتوافق على الثوابت التي من شأنها أن تحمي خيار المقاومة الذي ينتهجه الشعب الفلسطيني الجبار".

وأكد رئيس تيار "صرخة وطن" أن "المطلوب في هذه المرحلة المزيد من التضحيات وبذل الدماء، لا سيما وأن فلسطين وقضيتها تتعرض لأشرس هجمة صهيونية – عربية، بهدف تمرير مؤامرة صفقة القرن، وبالتالي لا بد من موقف فلسطيني جامع من أجل منع تمرير مشروع وأد القضية الفلسطينية".