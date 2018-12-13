زعيتر: حرصون على تطوير التعاون مع منظمة أكساد

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال ​غازي زعيتر​ "حرص الوزارة على تطوير التعاون مع منظمة أكساد في مجالات استنباط أصناف جديدة من القمح والشعير ونشر نظام الزراعة الحافظة (الزراعة بدون فلاحة)، وفي مجال تحسين إنتاجية الأغنام والماعز وتأمين حيوانات حية لصالح الوزارة من الماعز الشامي والأغنام العواس، بالاضافة الى قشات السائل المنوي بهدف زيادة عمليات التلقيح الاصطناعي لهذين النوعين".

كلام زعيتر جاء خلال استبقاله مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) رفيق علي صالح، في مكتبه في الوزارة، وتطرق البحث الى سبل التعاون بين ​وزارة الزراعة​ ومركز أكساد، كما تطرق البحث الى الدعوة لعقد المؤتمر العربي السادس للمدراء العامين للبحوث الزراعية والإرشاد الزراعي برعاية وزير الزراعة اللبناني تحت عنوان: رفع كفاءة الري في المنطقة العربية.