المطران درويش ونكد أنارا زينة الميلاد في مطرانية سيدة النجاة في زحلة

ركّز رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، خلال ترؤسه قداسًا لمناسبة إنارة زينة الميلاد في مطرانية سيدة النجاة، بمبادرة من رئيس مجلس إدارة "شركة كهرباء زحلة" أسعد نكد، على "أهمية النور في حياة الإنسان".
وشكر نكد على "عطاءاته لمنطقة زحلة وأبنائها"، لافتًا إلى أنّ "نكد وبروحه المعطاءة كَسب قلوب الناس لأنّه بدّد ظلامهم وأنار عتمتهم".
أمّا نكد فأكّد أنّ "كهرباء زحلة باقية باقية باقية".
بعد القداس، انتقل الحضور إلى باحة المطرانية حيث أنار نكد والمطران درويش الزينة الميلادية.
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