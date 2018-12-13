شربل أبي نادر: الحضانات على وشك الإقفال بسبب ضريبة TVA

أطلق نقيب أصحاب الحضانات المتخصصة ​شربل أبي نادر​ صرخة جديدة بعد القرار الذي صدر عن ​وزارة المال​ية الذي يلزم الحضانات بدفع ضريبة tva بالإضافة إلى دفع مفعول رجعي من العام 2005 .

وتساءل ابي نادر في بيان "كيف يتم اعفاء المدارس والمؤسسات الصحية من ضريبة tva بينما الحضانات التي تعتبر مؤسسات تربوية وصحية وهي التي يتم إلزامها بالحصول على ترخيص من ​وزارة الصحة​، وتوظيف مربيات مجازات لكل 20 طفل مربية، بالإضافة إلى ممرضة مجازة بالتمريض، ومع ذلك لا تعامل كباقي المؤسسات الصحية والتربوية".

وإشار "أن الحضانات تعاني من أزمة مالية كبيرة، وفي حال لم يتم الأعفاء من ضريبة tva والمعفول الرجعي عدد كبير من الحضانات سوف تقفل، مع بداية العام الجديد، وبالتالي آلاف الأطفال سوف يتضررون جراء ذلك" .

ووجه نداء لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن الخليل، ومدير عام وزارة المال آلان بيفاني، ودائرة tva والدائرة القانونية بوزارة الصحة، لأن "الو ضع لم يعد يحتمل التأجيل، ويحتاح إلى إصدار مذكرة داخلية، لوقف ملاحقة الحضانات وأعفائها من ضريبة tva" .