تأجيل انتخابات الهيئة الطلّابيّة في جامعة الحكمة إلى 7 كانون الثاني المقبل

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الهيئة الطلّابيّة في ​جامعة الحكمة​ عن تأجيل الإنتخابات من يوم غد الجمعة إلى يوم الأثنين ٧ كانون الثاني ٢٠١٩، لأسباب تقنيّة ولوجستيّة.

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